Antivirales Patent für RECCE®-Antiinfektiva in den Vereinigten Staaten gewährt

Quelle: IRW Press

Sydney Australien, 22. Juli 2021: Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX:RCE, FWB:R9Q), ein Entwickler von neuen Klassen von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass dem Unternehmen vom Patentamt der Vereinigten Staaten (U.S. Patent and Trademark Office) ein Patent für die Patentfamilie 3 „Antivirale Substanz und Behandlungsmethode bei Vireninfektionen“ sowie ein zeitlich bis Februar 2037 befristetes Vermarktungs- und Herstellungsmonopol gewährt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung