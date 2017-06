Antikorruptionsgesetz darf sektorenübergreifende Versorgung nicht gefährden

--------------------------------------------------------------Zur BDC-Umfragehttp://ots.de/32Krk--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Das Antikorruptionsgesetz hat zu einer starkenVerunsicherung bei vielen niedergelassenen Fachärztinnen undFachärzten geführt, die seit langem mit Krankenhäusern kooperierenund so zur gewünschten sektorenübergreifenden Versorgung beitragen.Dies geht aus Online-Umfragen hervor, die der Berufsverband DeutscherChirurgen e.V. (BDC) und der Berufsverband für Orthopädie undUnfallchirurgie e.V. (BVOU) durchgeführt haben. Den Antworten zufolgewerden vielfach bewährte Kooperationsverträge zwischenNiedergelassenen und Kliniken dahingehend überprüft, ob sie mit denBestimmungen des Antikorruptionsgesetzes kompatibel sind. Doch stattzu größerer Sicherheit führt dieses Vorgehen nicht selten zu mehrUnsicherheit über die künftige korrekte Vertragsgestaltung und innahezu allen Fällen zu einer schlechteren Bezahlung derNiedergelassenen.BDC und BVOU hatten im November 2016 beziehungsweise im Februar2017 ihre sektorenübergreifend tätigen Mitglieder angeschrieben undum anonyme Auskunft gebeten. Vor allem Kooperationsärzte verwiesenauf Probleme. Kooperationsärztinnen und -ärzte sind Niedergelassene,die auf vertraglicher Basis in Nebentätigkeit regelmäßig Leistungenam Krankenhaus erbringen, entweder auf Honorarbasis oder alsTeilzeit-Angestellte.Beim BDC antworteten insgesamt rund 400 Kollegen, beim BVOU 300.Positiv wird in den Antworten vermerkt, dass das gemeinsameArbeitsverhältnis mit den Kolleginnen und Kollegen in der Klinik imRegelfall als sehr gut oder gut einschätzt wird. Die Umfragen zeigenaber auch die Verunsicherung vieler der Antwortenden. Rund die Hälftevon ihnen gab an, aufgrund des Antikorruptionsgesetzes seien Verträgegeprüft worden beziehungsweise würden derzeit geprüft. Vondenjenigen, deren Verträge mittlerweile angepasst wurden, ergänztenrund 90 Prozent, ihr Honorar sei gesenkt worden - im Schnitt um 20Prozent.Dies ist aus Sicht von BDC und BVOU ein falsches Signal. Ihregemeinsame Kritik: Statt sektorenübergreifende Kooperationsformen zufördern, werden sie durch Rechtsunsicherheit infolge desAntikorruptionsgesetzes sowie eine unattraktive Bezahlung geschwächt.Dies betrifft vor allem Kooperationsärzte.BDC und BVOU fordern vor diesem Hintergrund stabile und attraktiveRahmenbedingungen für kooperativ tätige Ärztinnen und Ärzte. Dieseleisteten zur Überwindung der Sektorengrenzen einen wichtigenBeitrag. Bestehende Verträge mit Kliniken im Sinne derRechtssicherheit zu überprüfen und anzupassen, sei ein angesichts desAntikorruptionsgesetzes sinnvolles Vorgehen. Es dürfe jedoch nichtdazu missbraucht werden, Honorare willkürlich zu senken undlangjährig bewährte Arbeitskooperationen in Misskredit zu bringen."Wir brauchen klare Regeln, um uns nicht in Grauzonen zu begebenund so das Arbeitsmodell der Kooperationsärzte zu gefährden",betonten die Arbeitsgemeinschaft der Beleg- und Kooperationsärzte desBDC (AG BeKo) sowie der Arbeitskreis für niedergelassene Operateuredes BVOU. Beide fordern seit längerem einen Honorarzuschlag fürKooperationsärzte, die als Selbständige ein unternehmerisches Risikotragen und die laufenden Kosten für den eigenen Betrieb, verschiedeneVersicherungen und die eigene soziale Absicherung abzudecken haben.Für eine besondere ärztliche Expertise sollten ebenso Zuschlägemöglich sein, da diese auch dem Krankenhaus in der Außendarstellungzugutekäme.Pressekontakt:Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC)Luisenstraße 58/5910117 BerlinJulia WeilbachTelefon: 030/28004-200E-Mail: weilbach@bdc.deBerufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) e. V.Straße des 17. Juni 106-10810623 BerlinSabine RieserTelefon: 030/797 444-51E-Mail: sabine.rieser@bvou.netOriginal-Content von: Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC), übermittelt durch news aktuell