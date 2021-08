Antikörper-Tests für alle! Großbritannien mit neuer COVID-Strategie!

Was Sie wissen müssen: Am Sonntag führte die britische Regierung ein neues landesweites Antikörper-Überwachungsprogramm ein, an dem jeder über 18 Jahre teilnehmen kann, wenn er sich ab Dienstag einem PCR-Test unterzieht. Von denjenigen, die positiv getestet werden, werden bis zu 8 000 zwei Antikörpertests nach Hause geschickt. Die britische Gesundheitsbehörde wird Tests per Fingerstich anbieten, um das Verständnis der Immunität gegen COVID-19 durch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!