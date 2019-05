Antike Bücher inspirieren Abteiväter zur Wiederaufnahme der Brauerei des Abteibiers Grimbergen in der neuen Hausbrauerei der Abtei

- Eine neue Mikrobrauerei soll in der Abtei Grimbergen entstehen,die seit Jahrhunderten für ihre Bierproduktion bekannt ist- Antike Bücher dienen als Inspiration für die neuen Biersortender Hausbrauerei- Pater Karel soll als erster Abteivater eine formale Ausbildungin der Bierbrauerei mit dem über Generationen angesammelten Wissender Abtei zur Braukunst vereinenGrimbergen, Belgien (ots/PRNewswire) - Grimbergen, bekannt fürseine preisgekrönten und sinnlich-schmackhaften belgischen Biere, gabden Erhalt der Erlaubnis bekannt, eine neue Mikrobrauerei innerhalbder Mauern der Abtei Grimbergen nahe Brüssel einrichten zu dürfen.Die Hausbrauerei wird sich auf die Wurzeln der Brauereikunst berufenund antike Aufzeichnungen der Abteibibliothek zur Brautraditionen mitmodernen und innovativen Methoden vereinen, um limitierte Mengen anerstklassigen Biersorten herstellen zu können.Die mittelalterlichen Schriften befinden sich seit Jahrhundertenin der umfangreichen Abteibibliothek und die Pater setzen sich seiteiniger Zeit intensiv mit den in den Aufzeichnungen enthaltenenInformationen auseinander, um sich mit Braumethoden vertraut zumachen, die bislang in der Geschichte verloren gegangen waren.Grimbergen plant, diese Informationen für seine Mikrobrauerei zunutzen, um einzigartige und außergewöhnliche Biere in nie zuvordagewesenen Geschmacksrichtungen brauen zu können.Die Schriften lassen sich bis ins 12. Jahrhundert zurückdatierenund ihre Seiten bieten faszinierende Details über die Art und Weise,auf welche Grimbergener Biere in der Vergangenheit gebraut wurden.Die Sammlung überlebte drei Brände, die die Abtei zerstörten. Dasdritte Feuer, das 1798 während der französischen Revolution ausbrach,führte zur vollständigen Zerstörung der Sammlung, doch die Bücherkonnten dank des unglaublichen Mutes und Scharfsinns der GrimbergenerAbteiväter gerettet werden. Sie schlugen ein Loch in dieBibliotheksmauern und konnten so unbemerkt ca. 300 Bücher retten,bevor die Abtei in Flammen aufging und zum dritten Mal zerstörtwurde.Die Pater von Grimbergen spielten darüber hinaus eineentscheidende Rolle bei der Realisierung der Vision, die Braukunst zuihren Anfängen zurückzuführen. Sie entschieden sich dazu, Pater KarelStautemas, den Subprior der Abtei, in die Errichtung der Hausbrauereimiteinzubeziehen. Zusätzlich zu seinen gewöhnlichen Alltagspflichtenwird er sich einer formalen Ausbildung auf dem Gebiet der Braukunstverpflichten. Auf diese Weise wird es ihm möglich sein, diejahrhundertelangen Brautraditionen der Abtei mit modernen Technikenzu vereinen, um die Erfolgsgeschichte von Generationen vonAbteivätern vor seiner Zeit fortzuführen.Auf einer Eröffnungsfeier in der Abtei Grimbergen, erklärte PaterKarel: "Bier war schon immer ein Teil des Abteilalltags und wir sindstolz auf die Biere, über die wir heute verfügen. Mit großer Freudehaben wir uns auf den Seiten dieser antiken Texte über vergangeneBrautraditionen informiert. Wir haben Stunden damit verbracht, die inlateinischer Sprache und auf altniederländisch verfassten Schriftenzu durchforsten, und konnten so Zutatenlisten für Biere vergangenerJahrhunderte entdecken, Informationen über die verwendete Hopfenart,über Fass- und Flaschenarten und sogar eine Auflistung der genauenBiersorten erhalten, die vor mehreren Jahrhunderten gebraut wurden.Diese neue Kenntnisse bereichern unsere Brautraditionen und ich freuemich sehr darauf, dieses Wissen mit meiner Ausbildung zu vereinen, umdie Brauereikunst der Abtei Grimbergen erneut aufleben zu lassen. Wirwerden unsere Nachforschungen fortsetzen, um weitere der bislangunentdeckten Geheimnisse der Schriften zu lüften."Pater Karel und die Abteiväter werden Braumeister Marc-AntoineSochon zur Seite stehen, der eine bedeutende Rolle bei der Errichtungder Mikrobrauerei spielte. "Die Hausbrauerei bietet uns dieMöglichkeit, moderne, erfindungsreiche Methoden mit antikenGrimbergener Brautraditionen zu vereinen", so Marc-Antoine. "Wir sindhocherfreut darüber, dank dieser Bücher Zugang zu mittelalterlichenTechniken und Zutaten zu erhalten, um neue Biere brauen zu können,die das exzellente Angebot und Geschmacksortiment bestehenderGrimbergener Biere wie Blonde, Blanche und Double-Ambrée, idealergänzen."Im Rahmen der Abteiveranstaltung, auf der die Einrichtung derneuen Brauerei bekanntgegeben wurde, enthüllte Grimbergen das neuelimitierte Grimbergener Triple D'Abbaye, das als Beispiel für dieBiersorten dient, die die neue Brauerei anbieten wird. Das neue inlimitierter Auflage produzierte Bier wurde fünf Monate lang inWhiskeyfässern gelagert, eine Methode, mit der belgische Bierebereits um das Jahr 1500 herum gebraut wurden.Grimbergen plant, seine Mikrobrauerei Ende 2020 für dieÖffentlichkeit zugänglich zu machen. Dazu wird auch einBesucherzentrum gehören, das Besuchern die Möglichkeit bietet, sichin dem reichen Kulturerbe Grimbergens zu verlieren. In der sich vorOrt befindlichen Bar und dem Restaurant können Besucher diereichhaltigen Gebräue gemeinsam mit regionalen Speisen genießen.Ein Video zu den Brautraditionen Grimbergens und zur neuenMikrobrauerei der Abtei steht Ihnen unter http://bit.ly/grimbergenmbzur Verfügung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/891140/Grimbergen_Beer.jpgPressekontakt:Smarts Communicategrimbergen@smartscommunicate.com+44 (0)28 9039 5500Original-Content von: Grimbergen Beer, übermittelt durch news aktuell