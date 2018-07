Antibiotika-Resistenzen eindämmen: Auch Patienten können Beitrag leisten (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Weltweit nehmen Resistenzen gegen Antibiotika zu. Damitbakterielle Infektionen auch künftig geheilt werden können, verordnenÄrzte in Deutschland Antibiotika mittlerweile maßvoller und gezielterals noch vor einigen Jahren. "Wir können viel tun, um die verfügbarenAntibiotika länger wirksam zu halten", sagt Dr. Tim Eckmanns,Epidemiologe am Robert-Koch-Institut in Berlin, im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau". Auch Patienten können ihren Teil dazu beitragen.So sollten sie sich darüber klar sein, dass Antibiotika gegen Virenwirkungslos und auch sonst nicht immer nötig sind. Daher sollten siebeim Arzt nicht auf einem Antibiotikum bestehen. SorgfältigeTherapie-Entscheidungen verringern nicht nur die Gefahr vonunbesiegbaren Erregern, sie reduzieren auch die Nebenwirkungen fürdie Patienten: etwa Durchfälle Bauchschmerzen, Übelkeit undallergische Reaktionen.Wichtig ist auch, dass Patienten bei der Antibiotika-Einnahme dieärztlichen Vorgaben genau einhalten. Die Dauer der Therapienunterscheidet sich je nach Infektion und Medikation. Nach derTherapie übrig gebliebene Tabletten gehören nicht in die Toilette,sondern müssen richtig entsorgt werden. Die Vorgaben sind regionalverschieden.In der Titelgeschichte der neuen "Apotheken Umschau" erklärenExperten, was geschehen muss, damit Antibiotika auch in Zukunftwirksam bleiben.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 7/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell