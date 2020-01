Antibiotika-Resistenzen durch Antibiotic Stewardship verringern

Berlin/Schladming (ots) - Antibiotika-Resistenzen nehmen zu. "Es ist höchsteZeit, in Krankenhäusern, aber auch vor allem im ambulanten Bereich denrationalen Umgang mit diesen lebenswichtigen Medikamenten zu verbessern. Einganz wichtiges Element, um dieses Ziel zu erreichen, ist das AntibioticStewardship, kurz ABS. Das müssen wir dringend weiter ausbauen", sagte EdithBennack, Apothekerin im St.-Elisabeth-Krankenhauses in Köln beim pharmacon,einem internationalen Kongress der Bundesapothekerkammer. Bennack: "Ein ABS-Teamkann die für den jeweiligen Patienten am besten passenden Antibiotika auswählenund auch ihre Anwendungsdauer anpassen. Dadurch sinkt die Gefahr fürResistenzen."Für die Entstehung von Resistenzen sind Art und Umfang der Antibiotikagabeverantwortlich. In Krankenhäusern wurden verschiedene Probleme beobachtet.Bennack: "Ein Beispiel: Vor einer Operation ist es üblich, ausgewählteAntibiotika zu geben. Nach Expertenschätzungen entfallen auf diese perioperativeGabe rund 10 Prozent aller Antibiotika-Gaben im Krankenhaus. Die Einmalgabewürde meist ausreichen. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass dieseArzneimittel aus falsch verstandener Vorsicht länger als einen Tag gegebenwerden. Das fördert die Entwicklung von Resistenzen und zudem die Infektion desoperierten Patienten mit dem 'Problemkeim' Clostridoides".Die Umsetzung von ABS gelingt nur im Team, an dem unter anderemKrankenhausapotheker, Infektiologen und Krankenhaushygieniker beteiligt seinsollen. Für die Umsetzung von ABS in Krankenhäusern fordert eine S3-Leitlinieeine Vollzeitstelle pro 500 Betten. Diese Empfehlung ist bei weitem noch nichtin allen Krankenhäusern umgesetzt.85 Prozent aller Antibiotika werden ambulant verordnet. Dennoch wurde das ABS indiesem Versorgungsbereich bislang noch nicht etabliert. "Hier besteht dringenderHandlungsbedarf, da bisher Überwachungsmechanismen zwingend nur für denKrankenhausbereich vorgeschrieben sind", sagte Bennack.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, Tel. 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, Tel. 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7002/4498802OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. ApothekerverbändeOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell