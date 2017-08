Antibabypille: Nutzerinnen werden immer jünger (FOTO)

München (ots) -Aktuelle Zahlen der Siemens-Betriebskrankenkasse SBK zeigen, dassdie hormonelle Verhütung bei immer jüngeren Mädchen eine Rollespielt.Die unter dem Hashtag #MyPillStory veröffentlichten Beiträge habenim vergangenen Jahr für viel Furore gesorgt: Zahlreiche Frauen ausaller Welt teilten darüber ihre negativen Erfahrungen mit der Pille.Doch nicht nur die Betroffenen diskutieren über das Thema, auch dasöffentliche Interesse an den Nebenwirkungen der Pille und somit auchdie Kritik an ihr wachsen. Dennoch zeigen die aktuellen Auswertungender SBK einen deutlichen Trend: Die Versicherten, die ein Rezept fürdie hormonelle Verhütungsmethode erhalten, werden immer jünger.Sowohl Antibabypille als auch Hormonspirale sindverschreibungspflichtig, bis zum 20. Lebensjahr übernimmt dieKrankenkasse die Kosten. Die Gründe für eine Verordnung sindvielfältig und können auch über das bereits im ursprünglichen Namenenthaltene Ziel hinausgehen. So wird die Pille nicht nur alsVerhütungsmittel eingesetzt, sondern auch gegenMenstruationsbeschwerden oder Akne verschrieben.Immer mehr Pillen für immer jüngere MädchenIm aktuell laufenden Kalenderjahr wurden hormonelleVerhütungsmittel - wozu neben der Pille auch die Hormonspirale zählt- bereits an ein Prozent der Versicherten unter 15 Jahrenverschrieben. Insgesamt 210 Mädchen dieser Altersgruppe erhielten einRezept. 2015 lag dieser Anteil bei noch knapp über null Prozent mitinsgesamt 45 Verordnungen. Auch bei den 15- und 16-Jährigen setztsich der Trend fort: Im ersten Halbjahr 2017 gab es bereits nahezugenauso viele Verschreibungen wie im gesamten letzten Jahr, einRezept erhielten etwa 19 Prozent der versicherten Mädchen in diesemAlter. Mehr als doppelt so viele Versicherte wie im Jahr zuvor: 2015lag dieser Anteil noch bei 8 Prozent.Die jüngste Nutzerin ist elf Jahre altBei insgesamt unwesentlich veränderten Verschreibungszahlen überdie letzten Jahre zeigen die Auswertungen deutlich, dass dieNutzerinnen immer jünger werden. In diesem Jahr wurde unter anderemeinem elfjährigen Mädchen hormonelle Verhütung verordnet. Auch dieZahl der Zwölf- und Dreizehnjährigen steigt deutlich an. 2015 warennoch zehn dreizehnjährige Mädchen die jüngsten Nutzerinnen. Besondersdiese jungen Altersgruppen scheinen sich von der aktuellen Diskussionrund um die Nebenwirkungen von hormoneller Verhütung somit kaumbeeinflussen zu lassen.Über die SBK:Die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK ist eine der größtenBetriebskrankenkassen Deutschlands und gehört zu den 20 größtengesetzlichen Krankenkassen. Als geöffnete, bundesweit tätigeKrankenkasse versichert sie mehr als 1 Million Menschen und betreutüber 100.000 Firmenkunden in Deutschland - mit mehr als 1.500Mitarbeitern in 94 Geschäftsstellen.Seit über 100 Jahren steht für die SBK der Mensch im Mittelpunkt.Sie unterstützt ihre Kunden bei allen Fragen rund um die ThemenVersicherung, Gesund bleiben und Gesund werden. Dies bestätigen auchdie Kunden. So hat die SBK beim Kundenmonitor Deutschland 2016 Platzeins erreicht und belegt seit zehn Jahren Spitzenplätze. Sie wurde2017 zum vierten Mal "Deutschlands beliebteste gesetzlicheKrankenkasse" und war 2016 unter den TOP 3 Preisträgern in derKategorie "Kundenurteil Dienstleistung" des Deutschen Servicepreiseszu finden. Für ihre Zuverlässigkeit, Transparenz und dasPreis-Leistungs-Verhältnis erhielt die SBK den DeutschenFairness-Preis 2016.Pressekontakt:SBKSiemens-BetriebskrankenkasseGesa SeibelStab UnternehmenskommunikationHeimeranstr. 3180339 MünchenTel. +49(89)62700-161Fax: +49(89)62700-60161Email: gesa.seibel@sbk.orgInternet: www.sbk.orgOriginal-Content von: Siemens-Betriebskrankenkasse SBK, übermittelt durch news aktuell