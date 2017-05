BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die vor knapp zwei Jahren gegründete neue Spezialeinheit BFE+ der Bundespolizei zur Bewältigung von Terrorlagen ist laut Informationen aus Sicherheitskreisen nur bedingt einsatzbereit. Das berichtet die "Bild" in ihrer Samstagausgabe. Demnach fehlt es der Einheit unter anderem an wichtiger Ausrüstung.

So etwa an genügend Exemplaren des kurzen Sturmgewehrs HK G36C im Kaliber 5,56 mm. Auch aktive Gehörschütze mit Sprechfunktion und spezielle Lichtquellen für Sturmgewehre und Dienstpistolen gibt es angeblich nicht ausreichend. Die spezielle "Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit" BFE+ ist mit mittlerweile rund 250 Mann an insgesamt fünf der zehn Bereitschaftspolizei-Standorte der Bundeswehr im Einsatz.

