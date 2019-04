Anti-Korruptionsexpertin Schenk zu DFB: Struktur vor Personal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anti-Korruptionsexpertin Sylvia Schenk hält eine Strukturdebatte beim DFB für wichtiger als Personaldiskussionen.



"Es ist völlig falsch, jetzt mit einer Personaldebatte für den Präsidentenposten zu beginnen. Es müssen erst die anderen Strukturen angegangen werden. Auch die Frage, wie könnte insgesamt ein Personalpaket aussehen, das mit Sicherheit viel mehr Vielfalt haben muss als bisher", sagte Schenk am Mittwoch n-tv.

Die Leiterin Arbeitsgruppe Sport der Antikorruptions-Organisation Transparency International Deutschland wurde bereits als mögliche Kandidatin für die Nachfolge des am Dienstag zurückgetretenen Reinhard Grindel an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes gehandelt. "Wir brauchen mehr Frauen in verschiedenen Funktionen des Fußballs. Wir brauchen Menschen mit Migrationshintergrund, aber das Pferd von hinten aufzuzäumen, würde nur davon ablenken, die eigentlichen Probleme anzugehen", sagte Schenk dem Nachrichtensender und betonte: "Deswegen beteilige ich mich an keiner Personaldebatte."