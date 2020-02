"Anthropozän - Das Zeitalter des Menschen": dreiteilige "Terra X"-Doku im "3satThema: Rettet die Erde" und im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag 27. Februar 2020, 3sat, Erstausstrahlungenab Sonntag, 8. März 2020, ZDFDer Einfluss des Menschen auf den gegenwärtigen Zustand der Erde ist nicht zubestreiten. Deswegen sprechen Wissenschaftler vom Anthropozän, dem Zeitalter desMenschen. In der gleichnamigen dreiteiligen Dokumentationsreihe aus derZDF-Reihe "Terra X" zeigt Moderator Dirk Steffens, wie der Mensch den Planeteninnerhalb kürzester Zeit gravierend veränderte. Für die Eigenproduktion war dasZDF-Team weltweit unterwegs, unter anderem in Äthiopien, Australien, Island, denUSA und China. Im "3satThema: Rettet die Erde", am Donnerstag, 27. Februar 2020,sind ab 20.15 Uhr alle drei Folgen in Erstausstrahlung zu sehen. In zweiAusgaben von "Der 3satThema Talk", um 21.00 Uhr und um 21.55 Uhr, diskutiertGert Scobel mit Dirk Steffens und dem Paläontologen Volker Mosbrugger darüber,wie der Planet noch zu retten ist (Erstausstrahlungen). Das ZDF zeigt den "TerraX"-Dreiteiler "Anthropozän - Das Zeitalter des Menschen" ab 8. März 2020,jeweils sonntags, 19.30 Uhr. Alle Folgen sind bereits ab Mittwoch, 26. Februar2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek unter terra-x.zdf.de und ab Donnerstag, 27.Februar 2020, auf 3sat.de verfügbar.In der ersten Folge der Dokureihe "Anthropozän - Das Zeitalter des Menschen"geht es um die "Erde" (3sat: Donnerstag, 27. Februar 2020, 20.15 Uhr; ZDF:Sonntag, 8. März 2020, 19.30 Uhr). Landwirtschaft ist die Grundlage derErnährung. In den vergangenen Jahrtausenden wurde sie immer mehr optimiert,zulasten der Böden. Sie erodieren und laugen durch Intensivlandwirtschaft aus.Inzwischen werden die Probleme erkannt und ernst genommen. Vielerorts sucht mannach umweltverträglichen Alternativen, um die Weltbevölkerung zu ernähren unddabei gleichzeitig die natürlichen Ressourcen zu schonen."Luft" ist das Thema der zweiten Folge (3sat: Donnerstag, 27. Februar 2020,21.15 Uhr; ZDF: Sonntag, 15. März 2020, 19.30 Uhr). Ohne die Erdatmosphäre wäredas Leben auf der Erde nicht möglich. Doch die Menschen greifen selbst in dieKreisläufe der Luft ein und beschleunigen durch den Ausstoß diverser Gase denKlimawandel. Nichts hatte für den Planeten größere Folgen als die Nutzung desFeuers durch den Menschen, denn bei der Verbrennung von Holz, Kohle, Öl oderErdgas entsteht Kohlendioxid.Die letzte Folge beschäftigt sich mit "Wasser" (3sat: Donnerstag, 27. Februar2020, 22.10 Uhr; ZDF: Sonntag, 21. März 2020, 19.30 Uhr). Wasser macht die Erdeeinzigartig, alles Leben hängt von ihm ab, und die Menschen nutzen es aufvielerlei Art. Doch sie verschmutzen es auch, bauen ganze Landschaften um undgreifen damit in wichtige Kreisläufe ein. Immer mehr mit CO2 angereicherter"saurer Regen" fällt auf die Erde und macht den Wäldern und dem Meer zuschaffen.Im Rahmen des "3satThemas: Rettet die Erde" ist am Donnerstag, 27. Februar 2020,um 21.00 Uhr und 21.55 Uhr in 3sat, im Anschluss an die Ausstrahlung von Folgeeins und zwei, der "3satThema Talk" zu sehen. In zwei je 15-minütigen Sendungendiskutiert Gert Scobel gemeinsam mit Dirk Steffens und Volker Mosbrugger,Generaldirektor des Naturmuseums Senckenberg in Frankfurt am Main, über dieVerantwortung, die die Menschheit gegenüber dem Planeten hat. Gibt estatsächlich technische Lösungen, um etwa den Klimawandel zu stoppen? Oder hilftnur noch radikaler Verzicht? Wie überzeugt man Menschen vom Weniger-statt-mehr?Die erste Folge "Erde" wird ab Sonntag, 8. März 2020, auf dem YouTube-Kanal"Terra X Natur & Geschichte" https://youtube.com/c/terra-x zu sehen sein. Zu denFolgen zwei und drei gibt es je ein Webvideo, das am jeweiligen ZDF-Sendetagebenfalls auf dem "Terra X"-YouTube-Kanal veröffentlicht wird. Alle Videos inder ZDFmediathek und bei YouTube sind zum Embedding mit Verweis auf "Terra X"für alle Interessierten freigegeben. 