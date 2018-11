Anthony Laubi tritt Evercore als Senior Managing Director mit den Schwerpunkten Papier und Verpackung bei

London (ots/PRNewswire) -Evercore (NYSE: EVR) hat heute bekannt gegeben, dass Anthony Laubidem Bereich Investment Banking der Firma als Senior Managing Directorim Beratungsbüro in London beitreten wird. Er verstärkt das bereitsaus Dimi Georgiou und Eduard Kostadinov bestehende EuropeanIndustrials Team von Evercore. Herr Laubi wird sich vor allem aufdie Beratung von Kunden in den Bereichen Papier, Verpackung undforstwirtschaftliche Erzeugnisse konzentrieren und dabei eng mit denUS-amerikanischen Kollegen Mike Palm und John Dillonzusammenarbeiten.Herr Laubi war zuletzt Managing Director bei Credit Suisse, wo erdie Position als Vice Chairman des Industrials Team und als Head ofPaper & Packaging EMEA innehatte. Vor seinem Eintritt bei CreditSuisse im Jahre 2008 war er Leiter der Bereichs European IndustrialsCorporate Finance bei der Deutschen Bank. Herr Laubi hat sich imLaufe seiner Karriere vor allem auf der Beratung von Kunden aus demBereichen Papier, Verpackung und forstwirtschaftliche Erzeugnissekonzentriert. Er ist an einer Vielzahl von inländischen undgrenzüberschreitenden Transaktionen mit Schwerpunkt auf öffentlichenund privaten M&A-Transaktionen beteiligt gewesen, und war imEigenkapital- und Fremdkapitalmarkt tätig.Ralph Schlosstein, President und CEO von Evercore, erklärt, "Wirfreuen uns sehr, dass Anthony zu Evercore stößt. Er genießt einenerstklassigen Ruf, was die hochwertige strategische und finanzielleBeratung eines breiten Spektrums internationaler Kunden angeht, undwar an zahlreichen der wichtigsten Transaktionen in den BereichenPapier, Verpackung und forstwirtschaftliche Erzeugnisse beteiligt.Er wird sich als enorm starker Partner beim Aufbau unseresgrenzüberschreitenden Geschäfts auf diesem Gebiet erweisen, so dasswir unsere umfassende Beratungskompetenz in Europa und in diesenSparten kontinuierlich nutzen können".Andrew Sibbald, CEO des Bereichs European Investment Banking beiEvercore, kommentiert, "Anthony verfügt seit mehr als 25 Jahren übereine beispiellose Erfolgsbilanz als Berater im Papier- undVerpackungssektor. Seine Kundenorientierung, seine profundenBranchenkenntnisse und sein internationales Netzwerk machen ihn zueinem idealen Partner für Evercore, da wir unser Beratungsgeschäft inEuropa weiter ausbauen".Informationen zu EvercoreEvercore (NYSE: EVR) ist eines der führenden unabhängigenInvestment-Banking-Beratungsunternehmen der Welt. Wir engagieren unsdafür, unseren Klienten zu erstklassigen Ergebnissen zu verhelfen,und bieten vertrauenswürdige, unabhängige und innovative Beratung fürVerwaltungsräte, Managementteams und Anteilseigner in strategischwichtigen Fragen wie Fusionen und Übernahmen, strategischeAktionärsberatung, Umstrukturierungen und Kapitalstruktur. Evercoreunterstützt seine Kunden auch bei der Beschaffung von öffentlichemund privatem Kapital, stellt Equity-Research bereit, wickeltAktienverkäufe und die Durchführung von Agenturgeschäften ab, underbringt Vermögens- und Anlageverwaltungsdienstleistungen fürvermögende Privatinvestoren und institutionelle Anleger. Die 1995gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in New York und unterhält Bürosund Zweigstellen an den wichtigsten Finanzzentren in Nordamerika,Europa, Südamerika, im Nahen Osten und in Asien. WeitereInformationen finden Sie unter www.evercore.com.Investorenkontakt: Jamie EastonHead of InvestorRelations,Evercore+1.212.857.3100Unternehmenskontakt: Andrew SibbaldChief ExecutiveOfficer,EuropeanInvestmentBanking,Evercore+44.20.7653.6000Medienkontakt: Dana GormanThe AbernathyMacGregor Group,for Evercore+1.212.371.5999Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320642/evercore_wealth_management_llclogo.jpgOriginal-Content von: G5|Evercore, übermittelt durch news aktuell