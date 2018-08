Anthera: Haben Sie darauf geachtet?

Der Kurs der Aktie Anthera stand am 22.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse OTC US bei 0,1 USD. Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Anthera auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Anthera lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Anthera in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Anthera-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Anthera vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (3,67 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 3566,67 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 0,1 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Anthera eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Anthera von 0,1 USD ist mit -88,89 Prozent Entfernung vom GD200 (0,9 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,13 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -23,08 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Anthera-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.