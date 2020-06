Anthem: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Anthem":

An der Börse New York notiert die Aktie Anthem am 09.06.2020, 22:01 Uhr, mit dem Kurs von 290.98 USD. Die Aktie der Anthem wird dem Segment "Managed Health Care" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Anthem entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,32 Prozent liegt Anthem 1,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,49. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Anthem ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,02 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 70,89 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Anthem sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 8 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Anthem. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 349,4 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 16,24 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 300,59 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".