Anthem Aktie: Steigen aufgrund des angehobenen Ausblicks!

Plus gegenüber dem Vorjahr! Anthem Inc (NYSE:ANTM) meldete Q1 FY22 ein bereinigtes EPS von $8,25, ein Plus von 17,7% gegenüber dem Vorjahr, und übertraf damit den Konsens von $7,81. Die operativen Einnahmen stiegen um 18% auf 37,9 Mrd. $ und übertrafen damit leicht die Erwartungen von 37,42 Mrd. $, angetrieben durch höhere Prämieneinnahmen aufgrund des Wachstums bei Medicaid &; Medicare, MMM… Hier weiterlesen