Antenne Brandenburg ab 6. Mai auch mit Bild im HbbTV

Berlin (ots) - Pünktlich zum 29. Sendergeburtstag am Montag, 6.Mai 2019, ist das Programm von Antenne Brandenburg vom RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) auch zu sehen: auf internetfähigenSmart-TV-Geräten via HbbTV über Satellit und Kabel sowie Angebotenwie Apple TV oder Amazon Fire TV. Über den roten Knopf an derTV-Fernbedienung kann man die Inhalte des meistgehörtenRadioprogramms der Region überall in der Wohnung auf entsprechendenFernsehern verfolgen.Antenne-Programmchefin Petra Hansel: "Welche Sendung läuft aufAntenne, welcher Musiktitel ist das, wie heißt der Moderator, welcheaktuellen Nachrichten gibt es aus Brandenburg und Berlin? Dankunserer Kolleginnen und Kollegen aus dem TechnischenInnovationsmanagement des rbb gibt es die visuelle Ergänzung unseresRadioprogramms nun auch im TV."Antenne Brandenburg ist mit 159.000 Hörerinnen und Hörern proDurchschnittsstunde der meistgehörte Radiosender in der RegionBerlin-Brandenburg. Natürlich kann man die rbb-Landeswelle auchweiterhin über www. antennbrandenburg.de oder über die App hören undsehen.