Anteilseigner von Opel-Mutterkonzern PSA treffen sich bei Paris

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Die Anteilseigner des französischen Opel-Eigners PSA kommen am Donnerstag (10.00 Uhr) in Rueil-Malmaison bei Paris zusammen.



Beobachter rechnen damit, dass sich Konzernchef Carlos Tavares auch zur Lage bei Opel äußern wird. Das traditionsreiche Unternehmen mit Sitz in Rüsselsheim nahe Frankfurt am Main durchläuft immer noch eine harte Sanierung. Der Hersteller hatte 2018 unter der Regie von PSA nach 18 verlustreichen Jahren erstmals wieder einen Gewinn eingefahren. PSA mit den Stamm-Marken Peugeot, Citroën und DS will auch seine Zahlen für das erste Vierteljahr 2019 vorlegen./cb/DP/stk