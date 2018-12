Anteil privater Haushalte, die Bücher kaufen, auf 54 % gesunken (AUDIO)

Wiesbaden (ots) - 20,2 Millionen private Haushalte in Deutschland kauften imJahr 2017 Bücher (einschließlich E-Books). Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, waren das 54 % aller Haushalte. Vor zehn Jahrenhatte der Anteil der Haushalte, die Bücher gekauft hatten, noch bei 65 % gelegen(23,4 Millionen Haushalte).Zudem gaben Haushalte, die Bücher (einschließlich E-Books) kauften,durchschnittlich weniger Geld dafür aus: Waren es 2007 noch 19 Euro monatlich,so gingen die Ausgaben im Jahr 2017 auf 17 Euro zurück.E-Books wurden im Jahr 2017 von 1,6 Millionen Haushalten gekauft. Diesentspricht einem Anteil von 8 % an allen Haushalten mit Ausgaben für Bücher.2014 waren es 1,1 Millionen Haushalte gewesen (5 %).Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Sendefähiges Video- (Clean-Feed) sowie Audiomaterial zu dieser Pressemitteilung(und weiteren Pressemitteilungen) stellen wir unterhttps://www.presseportal.de/nr/32102/video rechte- und honorarfrei im Kontextder redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Sprecherin in diesemO-Ton-Beitrag ist: Sabine Sattelberger, Statistisches Bundesamt.Weitere Auskünfte:Auskunftsdienst Einkommen, Konsum, LebensbedingungenTelefon: + 49 (0) 611 / 75 88 80,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell