Anteil erneuerbarer Energien im Jahr 2016 bei rund 15 %

Wiesbaden (ots) - Wie das Statistische Bundesamt anlässlich derderzeit in Bonn stattfindenden Weltklimakonferenz mitteilt, ist derAnteil erneuerbarer Energien am Brutto-Endenergieverbrauch von 3,7 %im Jahr 2000 auf 14,6 % im Jahr 2016 gestiegen.Die Verabschiedung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr2000 hat die institutionelle Grundlage für den Ausbau derErneuerbaren Energien geschaffen. Der Ausbau erneuerbarer Energienwird oftmals mit der Energiewende des Jahres 2011 und dem Ausstiegaus der Atomkraft in Verbindung gebracht. Es zeigt sich, dass derAnteil der erneuerbaren Energien am Brutto-Endenergieverbrauch seit2011 um 2,8 Prozentpunkte gestiegen ist. Der zahlenmäßig stärkereAnstieg um 7,2 Prozentpunkte hat zwischen den Jahren 2000 und 2010stattgefunden, von 3,7 % (Jahr 2000) auf 10,9 % im Jahr 2010.Gegenläufig zum Anteil der erneuerbaren Energien amBrutto-Endenergieverbrauch veränderte sich im selben Zeitraum derAnteil der fossilen Energieträger am Primärenergieverbrauch. Diesersank um 3,7 Prozentpunkte von 83,8 % im Jahr 2000 auf 80,1 % im Jahr2016. Im Zeitraum von 2000 bis 2011 ist der Anteil der fossilenEnergieträger am Primärenergieverbrauch kontinuierlich um 4,9Prozentpunkte zurückgegangen. Von 2011 bis 2016 ist der Anteilhingegen um 1,2 Prozentpunkte gestiegen.Auf internationaler Ebene hat die United Nations EconomicCommission for Europe (UNECE) ein Indikatorenset mit Bezug zumKlimawandel entwickelt. Der Anteil erneuerbarer Energien amBrutto-Endenergieverbrauch ist Indikator 29, der Anteil der fossilenEnergieträger am Primärenergieverbrauch Indikator 2. In Deutschlandsind für insgesamt 17 der 39 Indikatoren Daten verfügbar. DasIndikatorenset zielt darauf ab, durch international vergleichbareIndikatoren die Ursachen, Folgen und Anpassungsmöglichkeiten desKlimawandels möglichst umfassend zu beleuchten und zu messen. Darüberhinaus werden erneuerbare Energien als Indikator 7.2.1 in denUN-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals) behandelt.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.