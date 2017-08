Anteil atypischer Beschäftigung unverändert bei 21 %

Wiesbaden (ots) - Jeder fünfte Erwerbstätige zwischen 15 bis 64Jahren ging 2016 einer atypischen Beschäftigung nach (20,7 %). Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Ergebnissen desMikrozensus mitteilt, blieb der Anteil der atypisch Beschäftigten inden letzten drei Jahren damit nahezu unverändert (2015: 20,8 %, 2014:20,9 %). Der Anteil der Normalarbeitsverhältnisse lag 2016 mit 69,2 %ebenso in etwa auf dem Vorjahresniveau (2015: 68,7 %). AufSelbstständige entfielen 9,9 % und auf unbezahlt mithelfendeFamilienangehörige 0,3 %.Zu den Erwerbsformen der atypischen Beschäftigung zählenArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in ihrer Haupttätigkeit einegeringfügige oder befristete Beschäftigung ausüben, in Teilzeit mitbis zu 20 Wochenstunden arbeiten oder bei einer Zeitarbeitsfirmaangestellt sind.Die absolute Zahl der atypisch Beschäftigten vergrößerte sich 2016im Vergleich zum Vorjahr um 121 000 Personen auf 7,7 Millionen. Durchden gleichzeitigen Anstieg um 808 000 Personen auf 25,6 MillionenErwerbstätige in Normalarbeitsverhältnissen blieb der Anteil deratypisch Beschäftigten an allen Erwerbstätigen jedoch konstant.Innerhalb der atypischen Beschäftigung entwickelten sich dieeinzelnen Erwerbsformen unterschiedlich: Der Anteil der befristetenBeschäftigung nahm leicht zu auf 7,2 %. Der Anteil der in Zeitarbeittätigen Personen stieg etwas an auf 2,0 %. Bei der geringfügigenBeschäftigung gab es hingegen einen Rückgang auf 5,9 %. Zudem sankder Anteil der Teilzeitbeschäftigten bis zu 20 Wochenstunden auf 13,0%.Betrachtet werden hierbei Erwerbstätige, die 15 bis 64 Jahre altsind und sich nicht in Bildung, Ausbildung oder einemFreiwilligendienst befinden. Die Zahl dieser sogenanntenKernerwerbstätigen stieg 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 % auf37,1 Millionen Personen.Methodischer Hinweis:Der Mikrozensus mit der integrierten Arbeitskräfteerhebung isteine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der Bevölkerungin Deutschland mit Auskunftspflicht befragt wird. Ab dem Berichtsjahr2016 wurde die Stichprobe des Mikrozensus und der darin integriertenArbeitskräfteerhebung auf die Datenbasis des Zensus 2011 umgestellt.Durch diese Umstellung ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse desMikrozensus 2016 mit den Vorjahren eingeschränkt.Weitere Informationen:Detaillierte Angaben zur atypischen Beschäftigung finden sich aufder Internetseite des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de--> Zahlen & Fakten --> Gesamtwirtschaft & Umwelt --> Arbeitsmarkt--> Erwerbstätigkeit.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Anja Crößmann Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 96www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell