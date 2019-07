Anteil der Migranten in der NAKO Gesundheitsstudie: erste Auswertungen

Heidelberg (ots) - Nach einer Zwischenauswertung der ersten100.000 Datensätze haben über 17% aller Teilnehmer*innen einenMigrationshintergrund. "Die nähere Betrachtung der Teilnehmer*innender NAKO Gesundheitsstudie bestätigt, dass Deutschland längst einEinwanderungsland ist", so Prof. Dr. Heiko Becher, Direktor Institutsfür medizinische Biometrie und Epidemiologie am UniversitätsklinikumHamburg-Eppendorf. "Dieses Zwischenergebnis der Studie entsprichtfast dem Anteil der Migranten in der Gesamtbevölkerung Deutschlands".Die Teilnehmer*innen stammen aus 150 verschiedenen Ländern, was dreiViertel aller Länder der Welt entspricht. "Beispielsweise sind 575Personen in einem von 43 Ländern Afrikas geboren. Damit deckt dieNAKO 75% aller afrikanischen Länder ab", fügt der Epidemiologe hinzu.Als größte Migrantengruppe mit 1.700 Teilnehmer*innen nahmen dieAussiedler und Spätaussiedler, die zum größten Teil nach der Wendeaus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschlandübersiedelten, an der Studie teil. Die nächst häufigste Gruppe mit1.400 Personen sind Teilnehmer*innen, die selbst oder deren Elternaus der Türkei stammen."Die NAKO ist de facto eine multi-ethnische Kohorte und spiegeltdie Zusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland wider", fasstProf. Becher zusammen.Die NAKO Wissenschaftler*innen versprechen sich aus den NAKODatensätzen eine Antwort auf viele Fragen. "Die Größe der Studie wirdzukünftig separate Analysen von Migrantengruppen erlauben undbeispielsweise Aussagen darüber ermöglichen, wie gut die gesamteBevölkerung medizinische Versorgungsleistungen in Anspruch nimmt.""Wir freuen uns sehr, dass die NAKO auch bei Einwohnern mitMigrationshintergrund so gut aufgenommen wird. Wir werden über dienächsten Jahre hinweg die Entwicklung von Risikofaktorprofilen beiMigrant*innen und mögliche Unterscheide bei der Entstehung vonchronischen Erkrankungen beschreiben können." stellt Prof. Dr.Annette Peters, NAKO Vorstandsvorsitzende, fest.Hintergrund NAKO Gesundheitsstudie:Seit 2014 werden in der NAKO Gesundheitsstudie zufällig aus denMelderegistern gezogene Männer und Frauen zwischen 20 und 69 Jahrenbundesweit in 18 Studienzentren medizinisch untersucht und nach ihrenLebensumständen befragt. Ziel ist es, chronische Erkrankungen, wiezum Beispiel Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma,Infektionen und Depression genauer zu erforschen, um Prävention,Früherkennung und Behandlung dieser in der Bevölkerung weitverbreiteten Krankheiten zu verbessern. Das multizentrische Projektwird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, den beteiligtenLändern und der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert. 200.000 Personen(davon 30.000 an der zusätzlichen einstündigenMRT-Ganzkörperuntersuchung) haben an der NAKO Studie teilgenommen.Zur Zeit werden die Teilnehmer*innen zur Folgeuntersuchungeingeladen.Für die NAKO Gesundheitsstudie engagieren sich als folgendeBotschafter*innen bundesweit: die Handball-Profi-MannschaftRhein-Neckar-Löwen, die Schauspielerin Marion Kracht, derdeutsch-russischer Autor Wladimir Kaminier, die KrimiautorinElisabeth Herrmann und Prof. Dr. Tim Meyer, einer derMannschaftsärzte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auflokaler Ebene sind NAKO Testimonials u. a der Talk- und ShowmasterFrank Elstner und der Nobelpreisträger Prof. Dr. Harald zur Hausen.Weitere Informationen unter www.nako.de.Pressekontakt:Ansprechpartnerin für die Presse:Glorianna Bisognin-NechwatalNAKO GeschäftsstelleProjektkommunikationTelefon: 06221- 42620-61E-Mail: presse@nako.dewww.nako.deOriginal-Content von: NAKO Gesundheitsstudie, übermittelt durch news aktuell