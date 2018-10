Antarktika. Eine Ausstellung über Entfremdung - BILD

Wien (ots) - Ausgehend von der Metapher der "sozialen Kälte"beschäftigt sich die Ausstellung "Antarktika" mit den verschiedenenBedeutungen des modernen Entfremdungsbegriffs. Ist die Diagnose einerfortschreitenden Verhärtung von Sozial- und Selbstverhältnissenweiter plausibel? Wie verhält sie sich zu zeitgenössischenForderungen nach Authentizität und Kreativität? Und: Welche anderenFormen der Kommunikation, der Interaktion und der Arbeit braucht es,damit erfolgreiche Selbst- und Weltbezüge wieder denkbar werden?Zwtl.: Eine Beziehung der Beziehungslosigkeit"Die Gletscher der Antarktis rücken jährlich drei Millimeter aufuns zu", schreibt Michelangelo Antonioni in seiner Prosaskizze"Antarktika". Es ist die Ahnung einer fortschreitenden sozialenVereisung und Vergletscherung, die den Regisseur in den 1960ern zudiesen Zeilen bewegte. Wenn in diesem Zusammenhang, metaphorischverdichtet, von Entfremdung die Rede ist, handelt es sich um eineparadoxe Kategorie: einen Zustand des gleichzeitigen Beteiligt- undUnbeteiligtseins.Die Ausstellung "Antarktika" denkt diese Konfiguration weiter undversammelt insbesondere jüngere Positionen der Gegenwartskunst. Diesebeschäftigen sich mit dem Verhältnis von Identität und Disidentität,der Entzweiung von Person und Rolle im Bewusstsein einerSelbstentfremdung in der Moderne bis zur (nur vorgeblichen)Abwesenheit von Entfremdung in den "neuen Arbeitswelten". Studien vonVerhaltensformen der Kälte stehen dabei Werken gegenüber, in deneneine intensive Ich-Bezogenheit überhitzt wirkt - und am Ende doch nureine andere Facette zeitgenössischer Entfremdungserfahrung markiert.Die Kurator/innen Vanessa Joan Müller und Nicolaus Schafhausenhaben ihren Schwerpunkt in der Auswahl der Werke auf Fotografie undFilm gelegt, die als Repräsentationsmedien ein scheinbarprivilegiertes Verhältnis zur Wirklichkeit besitzen und intuitiv dievielschichtigen Dimensionen dessen beleuchten, wofür der BegriffEntfremdung steht: eine grundsätzliche Kondition der Moderne, dieunser aller Leben prägt.Künstler/innenVilt? Bra?i?nait? / Tomas Sinkevi?ius, Burak Delier, Buck Ellison,Isabella Fürnkäs, Eva Giolo, Thibaut Henz, Jan Hoeft, Hanne Lippard,Joanna Piotrowska, Jeroen de Rijke / Willem de Rooij, Jana Schulz,Andrzej Steinbach, Ingel Vaikla, Peter Wächtler, Ian Wallace, TobiasZielonyKurator/innen Vanessa Joan Müller, Nicolaus SchafhausenAusstellung Antarktika. Eine Ausstellung über EntfremdungKunsthalle Wien Museumsquartier 25. Oktober 2018 - 17. Februar 2019Eröffnung: Antarktika. Eine Ausstellung über Entfremdung18 Uhr: Gespräch mit Ian Wallace18.45 & 20 Uhr: Performances von Isabella FürnkäsDatum: 24.10.2018, 18:00 - 22:00 UhrOrt: Kunsthalle Wien MuseumsQuartierMuseumsplatz 1, 1070 WienUrl: http://www.kunsthallewien.at/ausstellungen/antarktikaBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Kunsthalle WienSusanne Fernandes SilvaPressesprecherin+43 (0) 1 521 89-1221susanne.fernandes-silva@kunsthallewien.atwww.kunsthallewien.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4198/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Kunsthalle Wien, übermittelt durch news aktuell