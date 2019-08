AntWorks wird in NelsonHall's NEAT als führender Anbieter intelligenter Automatisierungsplattformen gelistet

Der Bericht erkennt AntWorks umfassendes Leistungsvermögen auf demGebiet der intelligenten Automatisierung an, was eine problemloseÜbernahme intelligenter Automatisierungsprozesse sowie die Skalierungvon BOT-Produktivität durch Datenpflege gewährleistetSingapur (ots/PRNewswire) - AntWorks(TM), globaler Anbieter von AIund intelligenter Automatisierung, der sich auf dieFraktalwissenschaft stützt, meldete heute, in NelsonHall's VendorEvaluation and Assessment Tool (NEAT) als führender Anbieterintelligenter Automatisierungsplattformen erwähnt worden zu sein.Diese Auszeichnung evaluiert erstmalig integrierteAutomatisierungsplattformen (Integrated Automation Platforms, IAP)anstelle von Stand-Alone-Funktionalitäten und gilt als bedeutendeAnerkennung für AntWorks' Vermögen, eine intelligenteFull-Stack-Automatisierungslösung für den modularen Verbrauchanzubieten.Dem Bericht zufolge gilt AntWorks als einer der 'beeindruckendstenWettbewerber' im Sektor für kognitive Automatisierung und ist derIndustrie durch die Bereitstellung einer Full-Stack-IAP um einenSchritt voraus. Die aufgrund seiner fraktalen Lerntechnologie äußerstpräzise ausgeführte Pflege unstrukturierter und bildbasierter Datenwie die Extraktion handschriftlicher Dokumente, Bilderkennung sowieSignaturprüfung dient als bedeutendes Unterscheidungsmerkmal.Mike Smart, Senior Analyst bei NelsonHall und Verfasser desBerichts, erklärte: "Der AntWorks-Engine gilt als Vorreiter, wenn esdarum geht, verschiedenen Arten unstrukturierter Dokumente in Text-bzw. handschriftlicher Form mit hoher Präzision Kontextinformationenzu entnehmen. AntWorks verdient die nähere Betrachtung großerOrganisationen mit großvolumigen, industriespezifischen oderBack-Office-Prozessen sowie jener, die eine außergewöhnlicheRPA-Markteinführung im richtigen Maßstab aufweisen und ihrBOT-Produktionslevel als enttäuschend empfinden."Asheesh Mehra, AntWorks Mitgründer und Group-CEO, fügte hinzu:"AntWorks war eines der ersten Unternehmen im Industriebereich derintelligenten Automatisierung, das das Konzept der integriertenAutomatisierungsplattform auf Basis der Fraktalwissenschaft geltendmachte und erstellte. Die Auszeichnung als führendes Unternehmen inden Kategorien 'Overall' und 'End-to-End Intelligent AutomationCapability' innerhalb eines derart kurzen Zeitraums und im Wettbewerbmit Industrieschwergewichten erhalten zu haben, bestätigt den Wert,den AntWorks seinen Kunden bietet, wenn es darum geht, authentische,durchgehende (straight-through-processing), intelligenteAutomatisierung auf Basis eines Data-First-Ansatzes zu liefern."Mehr zu NelsonHall's Evluierung und AntWorks' Ranking finden Siehier: http://www.ant.works/NH-IAP-NEATInformationen zu AntWorksAntWorks(TM) ist ein globales Unternehmen für künstlicheIntelligenz und intelligente Automatisierung, das mit Daten durchDigitalisierung, Automatisierung und Enterprise-Intelligence neueMöglichkeiten schafft. Als weltweit erste und einzige integrierteAutomatisierungsplattform (Integrated Automation Platform, IAP) aufBasis der Grundsätze der Fraktalwissenschaft sowie Mustererkennung,die sämtliche Datentypen erfasst, digitalisiert ANTstein(TM) SQUAREfür ein breites Industriespektrum jede noch so kleine Information.Besuchen Sie www.ant.works, um Ihr Unternehmen durch dieAutomatisierung komplexer Geschäftsprozesse durchgehend zu stärken.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/962870/IA_Platforms_NEAT_Overall.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/962871/IA_Platforms_NEAT_End_to_End.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/962871/IA_Platforms_NEAT_End_to_End.jpg)Logo -https://mma.prnewswire.com/media/960427/AntWorks___15May19_7_Logo.jpgPressekontakt:Jaslin Huang+65-3127-0000Jaslin.Huang@ant.worksOriginal-Content von: AntWorks, übermittelt durch news aktuell