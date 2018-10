AntWorks und iNVATERRA schließen sich zusammen, um intelligente Automatisierung als Teil einer AI-Transformationsreise anbieten zu können

Singapur und Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)AntWorks, ein globales Unternehmen für AI und intelligenteAutomatisierung, gab heute seine Partnerschaft mit iNVATERRA bekannt,einem Vordenker auf dem Gebiet der AI-Transformation.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/766766/AntWorks_Logo.jpg )(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/766765/iNVATERRA_Logo.jpgiNVATERRA bietet seinen Kunden Automatisierung als Startphaseeiner Transformationsreise in Richtung AI und einer datengetriebenenZukunft an. Dem folgen Transformations-Roadmaps und die Integrationführender Technologien, kundenspezifischer Entwicklung sowieIntegrationsprozesse von Nachwuchstalenten. Durch den wirksamenZusammenschluss mit AntWorks bietet iNVATERRA eine Lösung, dieUnternehmensinnovation vorantreibt, um Unternehmen auf ihre AI-Reisenschicken zu können.AntWorks definiert das Landschaftsbild derAutomatisierungsindustrie mit einer einzigartigen Plattform namensANTstein [TM] neu - die erste und einzige intelligente integrierteEnd-to-End-Automatisierungsplattform, die auf den Prinzipien derFraktalwissenschaft basiert. Die Reise der Datenaufnahme hin zu einemausnahmefreien, abgeschlossenen Geschäftsprozess verläuft mit derAntWorks ANTstein [TM]-Plattform reibungslos. Hierbei wird auf denunternehmenseigenen Cognitive Machine Reading-Mechanismus derPlattform sowie ihr Low-Code/ No-Code-RPA-Modul mit maschinellemLernen zurückgegriffen, die allesamt durch die Plattform verankertsind."Die Partnerschaft mit AntWorks kuliminiert jahrelangeAuswertungen und Umsetzungen verschiedener Automatisierungs- undRPA-Tools für iNVATERRA. AntWorks' Technologie ist anderenRPA-Plattformen, die Automatisierung mit Datenaufnahme und AIkombinieren, weit überlegen", so Aaron Hennig, Präsident voniNVATERRA. "Mit AntWorks kann iNVATERRA den AI-Transformationsreisenunserer Kunden zu einem Jump-Start verhelfen. Wir beabsichtigennicht, uns mit sämtlichen Akteuren zusammenzuschließen, sondernübernehmen stattdessen die fortschrittlichsten Technologien, dieunsere Kunden unterstützen und uns Werte für die gesamte AI-Reiseschaffen lassen.""ANTstein[TM] stellt eine leistungsstarke Plattform da, mit derwir uns einer der größten Herausforderungen der Industrie stellenkönnen - unstrukturierten Daten", erklärte Asheesh Mehra, Mitgründerund Group CEO von AntWorks. "Durch die Zusammenarbeit mit iNVATERRAkann AntWorks iNVANTERRAS Kunden schneller in Richtung DigitalEnterprise führen. Unsere Technologie und iNVANTERRAs Fachwissen aufdem Gebiet der künstlichen Intelligenz werden diese Reise auf eineWeise unterstützen, wie es mit keiner anderen Partnerschaft möglichwäre."Informationen zu AntWorksAntWorks' Lösungen kombinieren AI- und RPA-Technologien aufwirksame Weise, um Unternehmen in Hinblick auf optimierteProduktivität, verkürzte Produkteinführungszeiten,Kundenzufriedenheit und Kostenminimierung bei einem effektivenAutomatisierungsprozess zur Seite stehen zu können. AntWorks hat fürzahreiche Industrien weltweit erfolgreich Lösungen implementiert.Informationen zu iNVATERRAiNVATERRA ist ein AI-Transformations- undIT-Dienstleistungs-Unternehmen. Am Beginn der iNVATERRATransformationsreise steht intelligente Automatisierung, gefolgt vonder Erstellung AI-fokussierter Roadmaps, die letztlich mit Tools,Technologie, Menschen und Arbeitsabläufen ausgerüstet werden.Pressekontakt:Dexter VillotaDexter.villota@ant.worksOriginal-Content von: AntWorks, übermittelt durch news aktuell