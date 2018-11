AntWorks gilt als vertrauenswürdig für die Verbesserung der Citrix Networking- und Virtualisierungslösungen

Singapur und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) -AntWorks kündigte heute an, dass sein ANTstein QueenBOT, einePlattform für Roboter-Prozessautomatisierung (RPA), die Tools für dieAutomatisierung von repetitiven, profanen und regelbasierteEntscheidungen umschließenden Geschäftsprozessen bietet, als CitrixReady® verifiziert wurde. Das Citrix Ready-Programm hilft Kunden,Drittlösungen zu identifizieren, die von Citrix Systems, Inc. für dieVerbesserung von Lösungen für Virtualisierung, Networking und CloudComputing empfohlen werden. ANTstein QueenBOT wurde einem strengenVerifikationsprozess unterzogen, um die Kompatibilität mit CitrixVirtual Apps zu gewährleisten, wodurch die zuverlässigeKompatibilität gemeinsamer Lösungen bestätigt wird.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/766766/AntWorks_Logo.jpg(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/780342/Citrix_Ready_Logo.jpg )Das Citrix Ready-Programm gestaltet die Identifizierungkomplementärer Produkte und Lösungen, die Citrix-Umgebungenverbessern können, für Kunden einfach. Kunden können darauf bauen,dass ANTstein QueenBOT erfolgreich eine Reihe von Tests bestandenhat, die von Citrix entwickelt wurden, und dürfen sich somit daraufverlassen, dass diese effektiv mit Citrix Virtual Apps funktionieren,um eine nahtlose Automatisierung in Citrix-Umgebungen zu schaffen.QueenBOT bietet vereinfachte RPA-Funktionen, sodassGeschäftsanwender in der Lage sind, Bots zu erstellen. Die Zeit, diezum Erstellen der Automatisierung mittels QueenBOT benötigt wird,entspricht nur einem Bruchteil des Zeitaufwands, der für andere aufdem Markt verfügbare Tools erforderlich ist. QueenBOT bietet einintuitives Fern-Recorder-Tool, um die Anwenderaktionen in derCitrix-Umgebung über mehrere Optionen aufzuzeichnen, sodassvielfältige Automatisierung geboten wird."Als Mitglied des Citrix Ready-Programms können wir Kundenintelligente Lösungen anbieten, die unseren ANTstein QueenBOT mitCitrix Virtual Apps kombinieren", so Asheesh Mehra, CEO. "Das Angebotveranschaulicht deutlich unsere Pläne für eine enge Zusammenarbeitmit unseren bewährten Partnern durch das CitrixReady-Partnerökosystem, um unseren Kunden nur die hochwertigstenErfahrungen zu bieten."Pressekontakt:Dexter Villotadexter.villota@ant.worksVice PresidentCorporate PlanningOriginal-Content von: AntWorks, übermittelt durch news aktuell