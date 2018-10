AntWorks arbeitet mit LiveChat zusammen, um Online-Konversationen zu verbessern und Kunden schneller bessere Ergebnisse zu liefern

Singapur und Wroclaw, Polen (ots/PRNewswire) -AntWorks, ein globales Unternehmen für künstliche Intelligenz undintelligente Automatisierung, gab eine Partnerschaft mit LiveChatbekannt, einem Unternehmen, das erstklassige Kundendienstsoftwareanbietet. Diese Software wird von Unternehmen zur Kommunikation mitKunden verwendet, die ihre Website besuchen. Von dieser Partnerschaftwerden vor allem die gemeinsamen Kunden von AntWorks und LiveChatprofitieren, die in der Lage sein werden, den Kundenservice sowie dieQualität der Online-Gespräche zu verbessern. Mit dieser Partnerschafthaben sowohl LiveChat als auch AntWorks bewiesen, dass sie sich aufInnovationen im schnelllebigen und dynamischen Technologiegeschäftkonzentrieren.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/766766/AntWorks_Logo.jpg )(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/775391/LiveChat_Logo.jpg )Die Lösung nutzt das Produkt von LiveChat, das traditionelleVerkaufsmethoden innerhalb eines Unternehmens unterstützt oderersetzt. Mit LiveChat können Kunden, die die Website oder denOnline-Shop des Unternehmens besuchen, schnell und intuitiv erreichtwerden. Darüber hinaus unterstützt LiveChat Unternehmen dabei, durchsofortigen Online-Support, der Kunden nahtlos durch ihren Einkaufführt, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.AntWorks ist bekannt dafür, die Automatisierungslandschaft neu zudefinieren, indem es mit seiner einzigartigen Plattform ANTstein(TM)Datenherausforderungen angeht. ANTstein(TM) ist die erste - undeinzige - intelligente, integrierte, durchgängigeAutomatisierungsplattform, die kein OCR verwendet, und nach denPrinzipien fraktaler, nicht neuronaler Netzwerke aufgebaut ist.Darüber hinaus bietet AntWorks integriertes kognitives maschinellesLesen, Roboterprozessautomatisierung und maschinelles Lernen inVerbindung mit natürlichem Sprachverständnis, was es von anderenaktuellen RPA-Anbietern unterscheidet."Mit ANTstein haben wir eine leistungsstarke Plattform geschaffen,um eine der größten Herausforderungen für die Branche zu bewältigen -unstrukturierte Daten", so Asheesh Mehra, Mitbegründer und CEO vonAntWorks. Er fügt hinzu: "Durch die Partnerschaft mit LiveChat werdenwir es Unternehmen ermöglichen, das Online-Erlebnis für ihreEndkunden zu vereinfachen. Unsere ANTstein-Plattform kann genutztwerden, um natürliches Sprachverständnis und maschinelles Lernen zuermöglichen. Außerdem bietet sie die Möglichkeit, die verarbeitetenDaten mit Hilfe unseres robotergesteuertenProzessautomatisierungstools in jedes beliebige System zutransportieren. Die Kommunikationswerkzeuge, Ressourcen und dasFachwissen von LiveChat wiederum werden die Automatisierungs- undKI-Fähigkeiten von AntWorks verbessern. Wir freuen uns darauf, eineReihe weiterer integrierter Lösungen für unsere gemeinsamen Kunden zuentwickeln."Informationen zu LiveChatLiveChat Software S.A. ist ein globales IT-Unternehmen, das imSaaS-Modell (Software as a Service) arbeitet. LiveChat dominiertweiterhin den Markt mit über 25.000 Kunden in über 150 Ländern.Informationen zu AntWorksDie bahnbrechenden KI- und RPA-Technologien von AntWorks helfenUnternehmen bei der effektiven Automatisierung, um die Produktivitätzu steigern, schneller auf den Markt zu kommen, dieKundenzufriedenheit zu steigern und gleichzeitig die Kosten zusenken. AntWorks hat seine Lösungen erfolgreich in Nordamerika,Europa und Asien implementiert.Pressekontakt:Dexter VillotaVP - Corporate Planning, AntWorks.dexter.villota@ant.worksIntelligente Automatisierung: https://www.ant.works/automationAsheesh Mehra: https://www.ant.works/about-usOriginal-Content von: AntWorks, übermittelt durch news aktuell