AntWorks mit Frost & Sullivan Intelligent Automation Software Technology Innovation Award ausgezeichnet

Singapur (ots/PRNewswire) - AntWorks(TM) (https://www.ant.works/),ein globaler Lösungsanbieter für künstliche Intelligenz undintelligente Automatisierung auf Basis von Fraktalwissenschaft, hatheute die Verleihung des Intelligent Automation Software TechnologyInnovation Award des globalen Marktforschungsunternehmens Frost &Sullivan (http://www.frost.com/) bekanntgegeben. Mit dem Preis werdendie innovativsten Branchenführer in verschiedenen Märkten anerkannt.Ein globales Team aus Analysten und Beratern quer durch die gesamteWertschöpfungskette führt dazu umfassende primäre und sekundäreMarktstudien durch.Vor dem Hintergrund des durchschlagenden Markterfolgs seinerIntegrated Automation Platform ANTstein(TM) Square wurde AntWorks vonFrost & Sullivan als Marktführer bei innovativen Technologien imBereich der intelligenten Automatisierungsindustrie ausgezeichnet.Die intelligente Automatisierungsplattform basiert aufvollautomatisierten Prozessen und nutzt hochmoderne Technologien wieCognitive Machine Reading (CMR) und Fraktalwissenschaft, umOrganisationen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse undBeherrschung zentraler geschäftlicher Herausforderungen zuunterstützen.Anand S, Vice President - TechVision & Head Global InnovationCenter bei Frost and Sullivan, sagte in seiner Laudatio: "Mit seinerWeitsicht und seinem überragenden Leistungsportfolio im Bereich derintelligenten Automatisierung revolutioniert AntWorks diealthergebrachte RPA-Industrie. Besonders beeindruckt hat uns dasAlleinstellungsmerkmal von AntWorks in Bezug auf saubere Daten undsein auf Geschäftsabläufen gestütztes Automatisierungsmodell. Ergänztwird dies durch Spitzenleistung bei der effektiven undmaßstabsgerechten Automatisierung komplexer Prozesse mit kombinierterDatenkuratierung und Digital Workforce Management."Asheesh Mehra, Mitgründer und Group CEO von AntWorks, sagte. "Esist eine Ehre, von Frost & Sullivan im Segment KI und Automatisierungals Marktführer bei innovativen Technologien ausgezeichnet zu werden.Damit wird die harte Arbeit belohnt, die jeder bei AntWorks geleistethat. Als Entwickler hochmoderner Technologien für agile undzukunftsgerichtete Unternehmen in allen Sektoren streben wir denethischen Einsatz der KI in allen Geschäftsabläufen an. Wir werdenunserer Mission treu bleiben und ein authentisches, datenfokussiertesund durchgehendes Automatisierungserlebnis für Unternehmen liefern,deren ultimatives Ziel die vollautomatisierte Abwicklung ist."Bericht: www.ant.works/fs-ia-awardInformationen zu AntWorksAntWorks(TM) ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das aufkünstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung spezialisiertist. Anhand von Digitalisierung, Automatisierung und EnterpriseIntelligence schafft es neue Möglichkeiten der Datenverwertung. Alsweltweit erste und einzige Integrated Automation Platform (IAP), dieauf Prinzipien der Fraktalwissenschaft und Mustererkennung basiertund jeden Datentyp versteht, digitalisiert ANTstein(TM) SQUARE jedeInformationseinheit für eine Vielzahl von Branchen. Besuchen Siewww.ant.works, um Ihr Unternehmen durch die durchgängigeAutomatisierung komplexer Geschäftsprozesse zukunftssicheraufzustellen.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/960427/AntWorks___15May19_7_Logo.jpgPressekontakt:Jaslin Huang+65-3127-0000Jaslin.Huang@ant.worksOriginal-Content von: AntWorks, übermittelt durch news aktuell