Ansys, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Kurs der Aktie Ansys steht am 18.03.2022, 20:08 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 316.22 USD. Der Titel wird der Branche "Anwendungssoftware" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Ansys auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Ansys erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 5 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (311,56 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 0,62 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 309,63 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Ansys erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ansys beläuft sich mittlerweile auf 357,75 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 309,63 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,45 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 326,11 USD. Somit ist die Aktie mit -5,05 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Fundamental: Ansys ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 61,92 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 141,64 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.