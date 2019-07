Anstieg um 95 Prozent oder Rückgang um 19 Prozent: Hauspreise in NRW klaffen weiter auseinander

Nürnberg (ots) - Eine Immowelt-Analyse der angebotenen Hauspreisein Nordrhein-Westfalen zwischen 2013 und 2018 zeigt: / BoomendeDüsseldorf-Region: Häuser sind in der Landes-hauptstadt mit 675.000Euro am teuersten, danach folgen Städte im Umland wie Meerbusch,Ratingen und Haan / Schere der Angebotspreise geht weiterauseinander: Ein Haus in Düsseldorf kostet im Schnitt 554.000 Euromehr als in Lennestadt / Höchster Anstieg im 5-Jahresvergleich inMonheim am Rhein (+95 Prozent), Herdecke und Bad Honnef (je +81Prozent)Obwohl Lennestadt und Düsseldorf nur 90 Kilometer Luftlinietrennen - bei Angebotspreisen für Häuser liegen zwischen den beidenStädten Welten. Die Schere der Immobilienpreise inNordrhein-Westfalen (NRW) hat sich in den vergangenen 5 Jahren sogarnoch weiter geöffnet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie vonimmowelt.de, in der Hauspreise der Städte mit mehr als 20.000Einwohnern in Nordrhein-Westfalen untersucht wurden. In Düsseldorfstiegen die Preise binnen 5 Jahren um 40 Prozent auf 675.000 Euro imMedian. Damit hat die Landeshauptstadt die höchsten Angebotspreiseund liegt 554.000 Euro über Lennestadt, wo Häuser für 121.000 Euroangeboten werden - der niedrigste Wert aller untersuchten Städte.Spitzenpreise in Düsseldorf und UmlandAls teuerstes Pflaster in NRW für Hauspreise entpuppten sich inder Analyse Düsseldorf und dessen Umland: Das linksrheinischeMeerbusch mit Angebotspreisen von 573.000 Euro (+ 36 Prozent), dasnördlich am Flughafen gelegene Ratingen mit 525.000 Euro (+ 50Prozent) sowie das rund 30 Kilometer westliche gelegene Haan mit489.000 Euro (+ 44 Prozent) zählen zu den kostspieligstenNRW-Städten. Sie liegen allesamt im Speckgürtel von Düsseldorf undlocken unter anderem mit Villen und großzügigen Grundstücken auch gutbetuchtes Publikum an. Das Ausweichen in diese Städte vor den Torender Landeshauptstadt lohnt sich für Kaufwillige mit kleineremGeldbeutel also nur bedingt. In allen drei Städten werden für Häusergar höhere Kaufpreise abgerufen als in der Millionenstadt Köln, wotrotz eines Anstiegs von 38 Prozent ein Medianpreis von 485.000 Eurozu Buche steht.Bis zu 95 Prozent PreisanstiegDen größten Anstieg in NRW verzeichnet indes Monheim: Mit einemmittleren Preis von 465.000 Euro müssen Hauskäufer dort inzwischenfast doppelt so viel bezahlen wie 2013. Die attraktive Lage zwischenKöln und Düsseldorf sorgt für wachsende Einwohnerzahlen und eine hoheNachfrage auf dem Immobilienmarkt. Um diese zu befriedigen,entstanden zahlreiche Neubauprojekte, die den Preis nach oben ziehen.Gleiches gilt für Herdecke (469.000 Euro) und Bad Honnef (420.000Euro), die mit einem Preisanstieg von jeweils 81 Prozent dahinterfolgen.Moderates Ruhrgebiet, günstiges SauerlandAber nicht überall in NRW sind die Angebotspreise für Eigenheimein den letzten 5 Jahren derart explodiert. Städte im Ruhrgebiet wieEssen (340.000 Euro, + 17 Prozent), Gladbeck (230.000 Euro, + 16Prozent) und Kamp-Lintfort (249.000 Euro, + 14 Prozent) verzeichnennur moderate Anstiege. Im Sauerland sind die Preise meist ebenfallsnur leicht angestiegen, stellenweise sind sogar rückläufigePreisentwicklungen zu beobachten: So sind die Angebotspreise fürHäuser in Attendorn mit einem Rückgang von 2 Prozent auf 189.000 Euronahezu konstant geblieben, in Lennestadt sind sie um 19 Prozent auf121.000 Euro gefallen. Angeboten werden dort zu diesen Preisen meistsanierungsbedürfte, alte Häuser. Seit der Jahrtausendwende istobendrein die Bevölkerungsentwicklung im Sauerland rückläufig. Vorallem junge Menschen und Familien zieht es in die Großstädte, sodassfür Immobilien immer schwerer ein Käufer gefunden werden kann - dasdrückt die Angebotspreise in den ländlichen Regionen.Eine Grafik in druckfähiger Auflösung steht hier zum Downloadbereit: http://ots.de/4dSmEnAusführliche Ergebnistabellen zur Pressemitteilung können hierheruntergeladen werden: http://ots.de/LpPDSwBerechnungsgrundlageDatenbasis für die Berechnung der Kaufpreise von Häusern inNordrhein-Westfalen waren auf immowelt.de inserierte Angebote. DiePreise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise. Die Preisegeben jeweils den Median der 2013 und 2018 angebotenen Häuser wieder.Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.dePressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deTim Kempen+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell