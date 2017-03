Anstieg erwartet - Bausparkasse informiert über Immobilienpreise in Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) - Die LBS Bausparkasse informiert am Dienstag (11.00 Uhr) über die Entwicklung des Immobilienmarkts in Hamburg und im Umland der Hansestadt.



Erwartet wird ein deutlicher Anstieg der Grundstücks- und Immobilienpreise, vor allem in Zentrumsnähe. "Die Preise steigen besonders da, wo die Verkehrsanbindung gut ist", sagte ein Sprecher.

Während die Zahl der Baugenehmigungen bundesweit insgesamt gestiegen ist - deutschlandweit wurden 2016 rund 20 Prozent mehr Wohnungen gebaut als im Vorjahr-, war sie in fünf der sieben größten Städte zuletzt leicht rückläufig. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) geht davon aus, dass vor allem Familien wegen hoher Preise in Stadtzentren vermehrt den Weg ins erschwinglichere Umland von Metropolen suchen./bcf/DP/zb