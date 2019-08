Ansichten eines Fools: Wie groß wird die nächste Zinssenkung der Federal Reserve sein?

Die Federal Reserve übt die Kontrolle über die Geldpolitik in den USA aus, und angesichts der jüngsten wirtschaftlichen Probleme gab es viele Spekulationen darüber, ob die Fed eingreifen wird, um die Zinsen von 2,25 bis 2,50 % zu senken. Ein solcher Schritt würde eine Umkehrung der bisherigen Politik der Fed bedeuten, da die Zentralbank die Zinssätze zwischen 2015 und 2018 neun Mal erhöht hat, darunter allein vier Mal im vergangenen Jahr.

Zunehmend deutet das, was die Beamten der Federal Reserve öffentlich gesagt haben, darauf hin, dass eine Zinssenkung äußerst wahrscheinlich ist. Das hat die Debatte auf die wahrscheinliche Größenordnung einer Zinssenkung verschoben. Ein Hinweis auf die Tatsache, dass jede Änderung, die die Zentralbank in den letzten zehn Jahren unternommen hat, einen Viertelprozentpunkt betragen hat, dient als Beweis dafür, dass ein weiterer solcher Schritt am wahrscheinlichsten ist. Einige sind jedoch der Meinung, dass eine Senkung um einen halben Prozentpunkt effektiver sein könnte, die es der Fed im Wesentlichen ermöglicht, die Wirtschaft auf einen Schlag zu unterstützen, ohne dass die Frage in Zukunft wiederholt gestellt werden muss.

Im Laufe der Zeit hat die Federal Reserve ein konservatives Muster hinsichtlich ihrer Maßnahmen entwickelt. Wie du unten sehen kannst, sind Änderungen von einem Viertelprozentpunkt weitaus häufiger als Änderungen um einen halben Prozentpunkt, und die Zentralbank hat nur in einer Handvoll Situationen größere Senkungen vorgenommen.





Diejenigen, die dieses Mal einen Schnitt von einem halben Punkt bevorzugen, werden feststellen, dass solche Reduzierungen keineswegs ungewöhnlich sind. Während der Rezession von 2000 bis 2002 waren solche Anpassungen die Regel, wobei nur vereinzelte Senkungen um einen Viertelpunkt vorgenommen wurden.

Zu beachten ist jedoch, dass die Anpassungen bereits extrem niedrig sind. Zweistellige Änderungen waren Ende der 80er-Jahre üblich, und Perioden von Zinssenkungen haben seitdem im Allgemeinen mit Raten zwischen 5,25 und 6,5 % begonnen. Dann kann es auch zu größeren Änderungen kommen, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Wenn die Zinsen niedrig sind, hat die Fed weniger Spielraum, um überhaupt Kürzungen vorzunehmen, geschweige denn größere.

Die Marktteilnehmer sind geteilt in ihrer Haltung, aber sie neigen dazu, zuzustimmen, dass eine Kürzung äußerst wahrscheinlich ist und bereits Ende Juli erfolgen könnte, mit erheblichen Auswirkungen auf Aktien und andere Finanzmärkte.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 22.07.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019