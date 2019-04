Ansichten eines Fools: Man muss die Höhen und Tiefen des Marktes vergessen und einfach investieren

Das erste Quartal 2019 ist gerade erst vorbei und die Nachrichten konzentrierten sich auf den starken Start, den der Aktienmarkt in diesem Jahr bisher hinter sich gebracht hat. Der Dow Jones Industrial Average (WKN:969420) stieg in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 um mehr als 11 % und legte um mehr als 2.600 Punkte zu. Andere beliebte Börsenrichtwerte erzielten ihre besten Quartalsgewinne seit zehn Jahren und überzeugten viele Anleger davon, dass der Haussemarkt lebendig und intakt bleibt.

Aber bevor du anfängst zu feiern, ist es wichtig zu überlegen, wo wir vor drei Monaten waren. Das vierte Quartal 2018 war eine hässliche Zeit für Aktien und die Renditen des Dow und anderer Aktienindizes gehörten zu den schlechtesten seit Jahren. Der Rückgang des Dow von fast 12 % vernichtete die Gewinne, die der Index in den ersten drei Quartalen 2018 gesehen hatte, und führte zu einem Verlust für das ganze Jahr.

Man stelle sich nun vor, dass man, anstatt auf den großen Einbruch zum Ende des Jahres 2018 und den anschließenden Aufschwung zum Beginn des Jahres 2019 zu achten, seine Investmentkonten zwischen Ende September und jetzt einfach ignoriert hätte. Wie du unten sehen kannst, hättest du diese Halbjahresperiode mit nur einem kleinen Verlust beendet.





Das Schöne an langfristigen Investitionen ist, dass du nicht die ganze Zeit auf deine Aktien achten musst. So fällt es vielen Anlegern leichter, die täglichen Bewegungen am Markt nicht zu beobachten, sondern sich auf die zugrunde liegenden Geschäftsaussichten ihrer Aktien zu konzentrieren. Da die meisten Unternehmen ihre finanzielle Performance nur einmal alle drei Monate veröffentlichen, gibt es wenig Bedarf für die Aktionäre, die an die langfristige Stärke des grundlegenden Geschäfts eines Unternehmens glauben, jeden Schritt, der auf einem Aktienkurs-Chart nach oben oder nach unten geht, im Auge zu behalten.

Da sich der Markt weitgehend von seiner jüngsten Ohnmacht erholt hat, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu beurteilen, wie du in dieser volatilen Zeit reagiert hast. Wenn du in Panik geraten bist und Aktien in der Nähe der Dezember-Tiefs verkauft hast, nur um von der Seitenlinie aus zuzusehen, wie sie all ihren verlorenen Wert zurückgewonnen haben, dann musst du einsehen, dass du gegenüber Marktrisiken nicht so tolerant bist, wie du dachtest. Wenn du jedoch in der Lage warst, den Sturm zu überstehen und deinen Aktien durch dick und dünn treu zu bleiben, dann hast du vielleicht das Zeug dazu, ein erfolgreicher langfristiger Investor zu sein.

