Ansichten eines Fools: Kommen jetzt höhere Benzinpreise?

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

Der Rohölmarkt ist in den letzten Monaten zurückgegangen, was Sommerurlauber mit unerwartet niedrigen Preisen an der Zapfsäule überraschte. Doch dank der neuesten Nachrichten aus dem Persischen Golf wird sich das ändern und die Autofahrer können in naher Zukunft mit einem deutlichen Anstieg der Benzinpreise rechnen.

Drohnenanschläge gegen die Energieinfrastruktur Saudi-Arabiens führten zu erheblichen Schäden an wichtigen Anlagen und erzwangen die Schließung eines erheblichen Teils der Produktionsanlagen des Ölriesen Aramco. Das hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Preise an den Energie-Futures-Märkten. Der Ölpreis stieg um 10 % und die Benzin-Futures stiegen im Welthandel um bis zu 0,15 US-Dollar pro Gallone.

Dieser Anstieg ist aus saisonaler Sicht ungewöhnlich. Normalerweise beginnen die Preise an den Tankstellen nach dem Labor Day zu sinken, wenn die Sommersaison zu Ende geht. Vor einem Jahr fielen die Benzinpreise zwischen Anfang Oktober und Januar um fast 0,70 US-Dollar pro Gallone, als die Energieunternehmen Angebot und Nachfrage nach Benzin wieder ins Gleichgewicht brachten. In diesem Herbst verlief der Trend an der Zapfsäule bereits zugunsten der Fahrer und viele sahen, dass sich diese Rückgänge fortsetzten.





Die Regierung Trump hat sich verpflichtet, die strategischen Ölreserven bei Bedarf zu öffnen, um kurzfristige Marktstörungen zu vermeiden. Doch obwohl das einen noch größeren Anstieg der Benzinpreise verhindern könnte, wird es die Autofahrer wahrscheinlich nicht davor bewahren, etwas mehr zahlen zu müssen, um in den kommenden Wochen und Monaten den Tank zu füllen.

Relativ niedrige Benzinpreise in den letzten Jahren haben eine Schlüsselrolle gespielt, um das Vertrauen der Verbraucher hoch zu halten und den Spielraum zu maximieren, den die Amerikaner haben, um ihr Geld für andere Dinge auszugeben. Die erwartete Erhöhung der Benzinpreise, die sich aus dem Angriff auf Saudi-Arabien ergeben wird, wird die US-Wirtschaft nicht von selbst in eine Rezession stürzen. Aber da immer mehr Ökonomen kritische Äußerungen von sich gegeben haben, wie viel länger die wirtschaftliche Expansion andauern könnte, wären höhere Preise an der Zapfsäule nur ein weiterer Punkt auf der wachsenden Liste der Bedenken, die in naher Zukunft größere Herausforderungen für die Verbraucher darstellen könnten.

Ist dies die nächste Wirecard? Wirecard stieg um fast 2.000 %. Jetzt gibt es einen aussichtsreichen „Nachfolger“, der schon bald die Spitze einnehmen könnte. Erst im vergangenen Jahr kam die Aktie an die Börse. Mit +49 % Umsatz-Wachstum (2018) und einer traumhaften Marge von 52 % (vor Steuern und Abschreibungen) fasziniert das Unternehmen die Analysten, während seine Plattform die Internet-Händler in der ganzen Welt mit der besten Performance begeistert und so bereits über 3 Milliarden Menschen erreicht. Wächst hier ein ganz neuer Tech-Gigant heran? Alle Details liest du hier:

The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 16.09.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019