Ansichten eines Fools: Der Bullenmarkt für Dividenden ist nach wie vor stark

Die Einkommensinvestoren wissen, wie wichtig Dividenden sind. Ein Zeichen für einen gesunden Aktienmarkt ist, dass Unternehmen die Höhe der Dividenden, die sie an ihre Aktionäre ausschütten, regelmäßig erhöhen. Die jüngsten Dividendenausschüttungen bestätigen, dass US-Aktien insgesamt hervorragende Arbeit geleistet haben, um ihre Anleger in letzter Zeit mit höheren Auszahlungen zu belohnen.

Die Netto-Dividendenerhöhung bei US-Aktien belief sich im dritten Quartal 2018 laut S&P Dow Jones Indices auf insgesamt 19,2 Mrd. US-Dollar. Die Dividenden sind in letzter Zeit im Allgemeinen gestiegen. Wie du jedoch unten sehen kannst, war der Aufschwung im dritten Quartal der größte, den der Markt seit einiger Zeit erlebt hat.

Datenquelle: S&P Dow Jones Indices. Grafik: Autor.

Howard Silverblatt, der Senior Index Analyst von S&P Dow Jones Indices, führte die Entwicklung auf die Rekordergebnisse im ersten Halbjahr 2018 zurück, ebenso wie die Erwartungen an ein weiteres Wachstum für den Rest des Jahres. Unter den S&P 500-Aktien erreichten die Dividendenzahlungen einen Rekordwert von 13,66 US-Dollar pro Aktie, ein Plus von 11 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das entsprach 115,7 Mrd. US-Dollar an Dividendenzahlungen allein für die Mitglieder des Large-Cap-Index.

Interessanterweise übertrifft eine Sache sogar die Rekord-Dividenden: der Aktienrückkauf. Wie Silverblatt erklärte: „Obwohl Rekordbeträge an Dividenden und Rückkäufen gezahlt wurden, scheinen Rückkäufe bevorzugt zu sein, da die Dividendenausschüttungen [als Prozentsatz der ausgewiesenen Gewinne] zurückgegangen sind und schätzungsweise [in der Zukunft] nach unten gehen werden“.

Das Wichtigste an den neuesten Zahlen ist, dass US-Unternehmen ausreichend Bargeld haben. Sie waren eher geneigt, es ihren Aktionären entweder in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen zurückzugeben, als es wieder in ihr eigenes Geschäft zu investieren. Das könnte ein unsicheres Bild für die Wachstumsinvestoren zeichnen, die es vorziehen würden, wenn Unternehmen Wege finden würden, ihr Betriebskapital effektiver zu nutzen. Für diejenigen jedoch, die auf Erträge aus ihren Anlageportfolios angewiesen sind, könnten die Nachrichten nicht besser sein.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 22.10.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.