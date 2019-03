Ansichten eines Fools: Amazon wird in diesem Jahr 47 % des E-Commerce-Marktes kontrollieren

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Anteil von Amazon (WKN:906866) am amerikanischen E-Commerce-Markt wird laut eMarketer in diesem Jahr auf 47 % des Gesamtumsatzes steigen. Die vier nächstgrößten E-Händler konnten gemeinsam nur einen Marktanteil von 16,2 % erreichen.





eBay (WKN:916529) ist der einzige Top-5-E-Händler, der in diesem Jahr voraussichtlich Marktanteile verlieren wird, möglicherweise aufgrund der verschärften Konkurrenz durch Amazon. Im vergangenen Oktober verklagte eBay Amazon wegen angeblicher Abwerbung seiner hochwertigen Verkäufer.

Der E-Commerce-Umsatz von Wal Mart (WKN:860853) in den USA stieg im Vergleich zum Vorjahr im vergangenen Quartal um 43 %, dank des aggressiven Ausbaus der digitalen Plattformen und Lieferoptionen sowie der Übernahme kleinerer Internethändler. Wal-Mart verwandelt auch seine Geschäfte in ein Fulfillment-Netzwerk, um Amazon entgegenzuwirken. Allerdings macht der E-Commerce-Umsatz immer noch nur einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes aus.

Es wird auch erwartet, dass der Marktanteil von Apple unverändert bleibt, während The Home Depots Anteil ein wenig wachsen sollte. Der Baumarkt verzeichnete im dritten Quartal einen beeindruckenden Anstieg der digitalen Umsätze um 28 % gegenüber dem Vorjahr.

Der Wettbewerb verschärft sich, diese kleineren Konkurrenten werden das Wachstum von Amazon jedoch nicht so schnell unterdrücken können. Das beste Szenario, wie es Wal-Mart gezeigt hat, ist, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, und die Kernkompetenzen (z. B. stationäre Geschäfte) zu nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

