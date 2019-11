Ansichen eines Fools: Apple überholt Starbucks bei mobilen Zahlungen in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple (WKN:865985) Pay hat kürzlich die mobile App von Starbucks (WKN:884437) als die führende mobile Zahlungsplattform in den USA übertroffen, so eMarketer. Das Marktforschungsunternehmen erwartet, dass Apple Pay in diesem Jahr 47,3 % des Marktes ausmachen wird, während Starbucks mit einem Anteil von 39,4 % auf den zweiten Platz zurückfällt.





eMarketer führt das Wachstum von Apple Pay auf die schnelle Einführung des Nahfeld-Kommunikationsstandards (NFC) im stationären Handel zurück. Es wird festgestellt, dass die Plattformen von Google und Samsung den gleichen Standard verwenden, aber dass die beiden Unternehmen den Android-Markt unter sich aufteilen.

Laut Counterpoint Research kontrolliert der iPhone-Hersteller 41 % des US-amerikanischen Smartphone-Marktes und macht es damit schwierig, Apple Pay als Zahlungsoption zu ignorieren. Deshalb erwartet Digital Trends, dass 70 % der US-Einzelhändler Apple Pay bis Ende des Jahres unterstützen.

Das ist nicht unbedingt eine schlechte Nachricht für Starbucks, das auch Apple Pay als Zahlungsoption unterstützt. Es gibt auch viel Wachstumspotenzial, denn eMarketer schätzt, dass in diesem Jahr nur 30 % der US-Smartphone-Nutzer per Handy zahlen werden. Dennoch könnten Unternehmen mit einem frühen Einstieg in diesen Markt – wie Apple und Starbucks – profitieren und mehr Nutzer in ihre bargeldlosen Zahlungssysteme einbinden.

