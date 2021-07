Ansgar Eschkötter verstärkt Geschäftsführung der PS Gruppe

Meerbusch (ots) - Ansgar Eschkötter verstärkt ab Juli 2021 die Geschäftsführung der PS Gruppe, welche aus der PB Pharma, PS Pharma und der PS Marketing & Outsourcing GmbH besteht. Die PS Gruppe bildet gemeinsam mit Cannamedical Pharma die Semdor Pharma Group.PS Gruppe setzt mit Eschkötter auf zukunftsorientiertes Change ManagementMit Ansgar Eschkötter setzt die PS Gruppe auf langjährige Pharma-Expertise und integriert signifikant ein dynamisches Innovations- und Change Management als strategische Grundpfeiler in der Führungsspitze, um das Unternehmen zusammen mit Dr. Silvia Gerke auf die nächste Evolutionsstufe zu heben."Ansgar Eschkötter ist ein hochqualifizierter Manager, der unsere Transformation und Expansion innerhalb der PS-Gruppe begleiten und den langfristigen Erfolg sichern wird. Wir freuen uns, ihn im Führungsteam begrüßen zu dürfen, während wir uns auf die nächste Wachstumsphase der Semdor Pharma Gruppe vorbereiten", sagt David Henn (CEO Semdor Pharma Gruppe).Ansgar Eschkötter war zwischen Januar 2012 und März 2015 bereits Geschäftsführer der Orifarm Deutschland und ist gerade im Bereich Innovation, Transformation und (Re-)Positionierung von Geschäftsmodellen und Marken sowie den dazugehörigen Prozessen und Strukturen langjährig erfahren. Besonderer Fokus des Diplom-Volkswirts liegt auf der ganzheitlichen Optimierung der Wertschöpfungskette über die gesamte Produkterfahrung bei gleichzeitiger Kosteneffizienz.PS Gruppe verfolgt Marktführer-Anspruch in EuropaDie PS Gruppe hat innerhalb der Semdor Pharma Group eine zentrale Schlüsselfunktion. Sie wurde 1993 gegründet und ist ein erfahrener Full-Service-Anbieter für Betäubungsmittel, der sich darauf spezialisiert hat, den wichtigsten Akteuren im Bereich Betäubungsmittel und medizinisches Cannabis die größte Auswahl an marktführenden Produktimport-, Handling-, Verpackungs- und Formulierungsdienstleistungen anzubieten."Ansgar Eschkötters Werdegang ist beeindruckend und mit seiner strategischen und internationalen Expertise passt er sehr gut zu uns. Mit seiner Managementerfahrung wird er die PS-Gruppe stetig weiterentwickeln", sagt Rolf Hoffmann (Board Mitglied der Semdor Pharma Group).Pressekontakt:achtung! Alive GmbH - Media RelationsE-Mail: MediaRelations-Alive@achtung.dePhone: +49 (0)221 999 890 93Original-Content von: Semdor Pharma Group, übermittelt durch news aktuell