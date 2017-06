Anschutz Entertainment Group gibt weitere Gastronomiepartner bekannt / Restaurants ALEX, Hans im Glück und Sausalitos ziehen an den Mercedes Platz

Berlin (ots) - Die Anschutz Entertainment Group (AEG), Bauherr,Entwickler und Betreiber des zukünftigen Mercedes Platz vor derMercedes-Benz Arena, hat mit den Restaurants ALEX, Hans im Glück undSausalitos drei weitere namhafte Mieter bekanntgegeben. MichaelKötter, Vice President Real Estate & Development AEG undverantwortlich für die Entwicklung des Mercedes Platz: "Mit denRestaurants ALEX, Hans im Glück und Sausalitos bieten wir unserenBesuchern am Mercedes Platz drei erfolgreiche Gastronomiekonzepte,die mit ihrem Vielfältigen Angebot das Erlebnis Mercedes Platzbereichern werden."ALEX wird auf 450 Quadratmetern moderne Ganztagesgastronomiebieten - vom Frühstücksbuffet bis zum Late-Night Cocktail. Auf dieBesucher des Mercdes Platz wartet loungiges Wohnzimmer-Ambiente mitvielen hochwertigen Materialien wie Holz, Leder und Glas sowie vielenGrünpflanzen. Die über 100 Innen-Sitzplätze verteilen sich aufunterschiedlich gestaltete Café-, Bar-, Kaminecken-, Lounge- undLiving-Kitchen-Bereiche. Dort werden die Gerichte - von Burger überSteak bis zur Pasta, vom Flammkuchen bis zum Salat - vor den Augender Gäste frisch zubereitet.HANS IM GLÜCK wird auf rund 500 qm mit seiner naturnahenInneneinrichtung, den Birkenstämmen und vielen liebevollen Detailseine besondere Wohlfühl-Atmosphäre inmitten des niemals ruhendenMercedes Platz schaffen. Der Burgergrill steht für frische Zutaten,beste Qualität und ein einmaliges gastronomisches Erlebnis: Sogehören Burgerklassiker mit saftig gegrilltem Rindfleisch oder zarterHähnchenbrust ebenso zum Angebot wie vegetarische und veganeBurgerkreationen. Frische Salate, hausgemachte Durstlöscher undCocktails runden das vielseitige Angebot ab.SAUSALITOS wird am Mercedes Platz auf 475 qmkalifornisch-mexikanische Küche mit leckeren Cocktails und coolerMusik verbinden. Die Mischung aus szeniger Bar, gemütlichemBistro-Ambiente mit offener Küche und ausgedehntem Restaurantbereichwird der ideale Ort, um zu feiern und sich eine Auszeit vom Alltag zugönnen.Neben diesen drei Restaurants stehen bereits coa, dean&david undL'Osteria als Gastronomiekonzepte für den Mercedes Platz fest.Darüberhinaus sind u.a. noch ein Biergarten, eine Sportsbar, einSteak-Restaurant, ein Coffee Shop und ein Deli geplant. Der MercedesPlatz, das vitale Herzstück für das dynamisch wachsende Stadtquartierentlang der East-Side-Gallery, soll in der zweiten Jahreshälfte 2018eröffnet werden.Vermittelt wurden die Mietverträge durch Jones Lang La Salle. DasBeratungsunternehmen hat das exklusive Mandat für die Vermietung desMercedes Platz.Vor der Mercedes-Benz Arena entwickelt die Anschutz EntertainmentGroup bis 2018 für rund 200 Mio. Euro den Mercedes Platz - das vitaleHerzstück für das dynamisch wachsende Stadtquartier entlang derEast-Side-Gallery. Teil des Areals sind eine neue Veranstaltungshallefür circa 4.000 Besucher, ein UCI Kinowelt Premierenkino mit 2.500Plätzen, eine Lifestyle Bowling Lounge der Marke Bowling World mit 28Bahnen sowie rund 15 Cafés, Restaurants und Bars. Mercedes-Benz wirdauf dem Platz ebenfalls auf zwei Flächen mit insgesamt 650Quadratmetern vertreten sein. Hinzu kommen zwei Hotels - ein IndigoDesign Hotel mit rund 118 Zimmern und ein Hampton by Hilton mit 254Zimmern - sowie circa 10.000 Quadratmeter Büroflächen.Pressekontakt:Ansprechpartner: Moritz Hillebrand, 030 2060708 - 250,moritz.hillebrand@aegeurope.comWeitere Informationen sind im Internet verfügbar:www.mercedes-platz.dehttps://www.dein-alex.de/https://hansimglueck-burgergrill.de/https://www.sausalitos.de/Original-Content von: Anschutz Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell