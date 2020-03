Anschlag auf Büro von Thüringens CDU-Generalsekretär

EISENACH (dts Nachrichtenagentur) - Auf das Büro von Thüringens CDU-Generalsekretär Raymond Walk in Eisenach ist in der Nacht zu Freitag ein Anschlag verübt worden. Walk twitterte am Morgen das Foto einer eingeschlagenen Schaufensterscheibe. Dazu schrieb er: "Angriff auf unsere Demokratie und uns alle! Gewalt kann nie legitimes Mittel politischer Auseinandersetzung sein! Demokraten, wo seid ihr!?" Die CDU in Thüringen hatte in den letzten Wochen den Unmut sowohl von Links als auch von Rechts auf sich gezogen.

Anfang Februar hatte sie zusammen mit der AfD den FDP-Kandidaten Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt, diese Woche verhalf sie durch ihre Stimmenenthaltung dem Linken-Kandidaten Ramelow zur Wiederwahl.

Foto: über dts Nachrichtenagentur