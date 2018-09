Ansaldo STS als federführende Einheit des FLOW-Konsortiums erhält Zuschlag für O&M-Dienste

Genua, Italien (ots/PRNewswire) -Ansaldo STS (STS.MI) hat als das leitende Unternehmen desFLOW-Konsortiums gestern ein Schreiben der ArRiyadh DevelopmentAuthority (ADA) im Zusammenhang mit dem Betriebs- undWartungsdienstvertrag der Linien 3, 4, 5 und 6 von Riad Metroerhalten. Der Vertrag umfasst einschließlich der Mobilisierungszeiteinen Zeitraum von 12 Jahren und stellt für das FLOW-Konsortium einenGesamtwert von 10,9 Milliarden Saudi-Arabische Riyal dar, was 2,9Milliarden USD entspricht.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/745984/FLOW_Consortium_Riyadh.jpg )Der Anteil von Ansaldo STS entspricht etwa 1 Milliarde USD.Ansaldo STS ist seit mehr als 15 Jahren in Saudi-Arabien präsentund liefert als Teil des ANM-Konsortiums das U-Bahn-System für dieLinie 3 (Orange Line), die längste Linie des U-Bahn-Netzes von Riad.Ansaldo STS hat mit der Kopenhagener Metro vor mehr als 20 Jahrenbegonnen, sein globales Leistungsspektrum in denDienstleistungsbereichen Design, Bau und O&M-Dienste für fahrerloseU-Bahnen umzusetzen."Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Kunde ADA, für den wirderzeit als Leiter eines technologischen Joint-Venture ein vollintegriertes U-Bahn-System für die Linie 3 liefern, mit diesemzusätzlichen bedeutenden Vertrag über die Betriebs- undWartungsleistungen für vier Linien erneut sein Vertrauen in dieFähigkeiten und das Know-how von Ansaldo STS ausdrückt. Ich freuemich sehr, da diese Auftragsvergabe in perfekter Übereinstimmung mitunserer geplanten Geschäftsstrategie steht, wonach wir uns mehr aufdas Betriebs- und Wartungsgeschäft konzentrieren wollen. Der Auftraghat eine enorme Relevanz für unser Unternehmen, da er unsereO&M-Fähigkeiten belegt und unseren Status als "Rundum-Anbieter" inder Bahnindustrie festigt. Diese Auszeichnung zeigt auch denlangfristigen partnerschaftlichen Ansatz von Ansaldo STS gegenüberseinen Kunden und sein Engagement für die Unterstützung derEntwicklung des Königreichs Saudi-Arabien. Wir freuen uns, führend zusein und eng mit den Partnern unseres FLOW-Konsortiumszusammenzuarbeiten", erklärte Andy Barr, Chief Executive Officer undGeneral Manager.Der von der ADA erstellte Vertrag enthält ein Saudisierungszielvon mindestens 45 % und erfordert mindestens 55 % lokaleZulieferungen in den Bereichen Lieferungen und Dienstleistungen imZusammenhang mit dem U-Bahn-Betrieb in Riad, zusätzlich zurlogistischen Unterstützung vor Ort.Darüber hinaus wird FLOW auf dem Arbeitsmarkt in bestimmtentechnischen Bereichen (wie zum Beispiel Bauwesen, Maschinenwesen,Elektrotechnik und Telekommunikation) verschiedene Arten vonArbeitsplätzen für Saudi-Araber schaffen, sowohl für Männer als auchfür Frauen, und eine breite Palette von beruflichen Möglichkeitenbieten: technische Fachkräfte, Kundendienst im Fahrscheinverkauf,Sicherheitsdienste und andere Positionen.Pressekontakt:+39-010-655-2068Mobiltelefon: +39-335-7083-497Original-Content von: Ansaldo STS, übermittelt durch news aktuell