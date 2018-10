Mainz (ots) -Betrügereien am Telefon mit Zeitungs,- Strom- oderMobilfunkverträgen, hinter denen meist teure Abo-Fallen stecken, sindein Thema bei "ZDFzoom" am Mittwoch, 31. Oktober 2018, 22.45 Uhr, imZDF. Die Dokumentation "Bei Anruf Abzocke - Betrug aus demCallcenter" blickt hinter die Kulissen der Callcenter und deckt diemiesen Maschen der Täter auf. Zudem geht es um die Frage: Wie kannman sich vor Abzocke am Telefon schützen?Besonders perfide ist es, wenn sich die Täter am Telefon alsKripobeamte oder Staatsanwälte ausgeben. Die kriminellen Anruferkennen oft keine Skrupel, zocken ihre Opfer oft sogar mehrfach ab.Abgewickelt wird das Geschäft über Callcenter, die meist im Ausland,etwa in der Türkei, Nordafrika, Osteuropa oder Indien, liegen. Dorthaben sich Anbieter auf derartige Betrügereien spezialisiert. Siebeschäftigen zum Teil perfekt Deutsch sprechende "Mitarbeiter", oftsogar im Schichtsystem. Die Betrüger nutzen Technik, die eineStrafverfolgung erschweren: Bei den Anrufen aus dem Auslanderscheinen in den Telefondisplays der Opfer meist deutscheTelefonnummern - häufig von real existierenden Polizeibehörden oderanderen Institutionen, denen die Opfer vertrauen. EineStrafverfolgung haben die Kriminellen kaum zu befürchten:Staatenübergreifende Ermittlungen sind nur schwer zu realisieren.Selbst in Deutschland gibt es für diese Delikte kaum Spezialisten beiPolizei und Staatsanwaltschaften.Die "ZDFzoom"-Reporter Andreas Baum und Fabian Schmidt zeigen, mitwelchen Tricks die Täter arbeiten, und lassen sich von Szene-InsidernEinblick in die verborgene Welt krimineller Callcenter geben.Ehemalige Telefon-Betrüger und Ex-Mitarbeiter unseriöser Callcenterpacken vor der Kamera aus und erklären, mit welchen Tricks sie ihreOpfer abgezockt haben. Verbraucherschützer, Juristen und Polizeigeben Tipps, wie man sich vor der miesen Masche Telefonabzockeschützen kann.https://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/zdfpresseAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell