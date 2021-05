Anritsu und Orolia schließen strategische Partnerschaft zur Einführung von 5G Assisted GPS CAT-Lösungen für Carrier Acceptance Testing in Nordamerika

Allen, Texas (ots/PRNewswire) - -Zwei Unternehmen kooperieren bei der Entwicklung von A-GPS-CAT-Testlösungen, die die nordamerikanischen Anforderungen an Betreiberprüfungen unterstützen-Anritsu Corporation und Orolia kündigen die sofortige Unterstützung von Assisted GPS (A-GPS) Testfunktionalität an, um die 5G New Radio (NR) Carrier Acceptance Testing (CAT) Anforderungen für mehrere nordamerikanische Betreiber auf der Anritsu ME7834NR 5G Mobile Device Test Platform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3158803-1&h=373989551&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3158803-1%26h%3D3656504424%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.anritsu.com%252Fen-us%252Ftest-measurement%252Fproducts%252Fme7834nr%26a%3DME7834NR%2B5G%2BMobile%2BDevice%2BTest%2BPlatform&a=ME7834NR+5G+Mobile+Device+Test+Platform) zu erfüllen. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen nutzt Anritsu die branchenführenden GNSS-Simulationsfähigkeiten von Orolia, um A-GPS CAT-Testplattformen mit der neuen Orolia GSG-SKY-ANR-Lösung zu liefern. Der Anritsu MR7834NR unterstützt A-GPS, FR1, FR2, FR1+FR2 NSA und SA US-Betreibersignalisierungsanforderungen auf derselben Plattform.Die A-GPS-Simulationskomponente der ME7834NR-basierten Testlösung von Anritsu nutzt die GSG-SKY-ANR-Simulationsplattform von Orolia. Der GSG-SKY-ANR wird von Orolias preisgekrönter SKYDEL-Simulationsengine angetrieben, die flexible, skalierbare und effiziente GNSS/GPS-Simulationslösungen liefert. Der GSG-SKY-ANR GNSS-Simulator ist exklusiv für Anritsu ME7834NR Kunden erhältlich.Anritsu ME7834NR A-GPS-fähige Lösungen für 5G NR CAT-Anforderungen sind ab sofort verfügbar. Die Testlösungen unterstützen den Rollout von landesweiten 5G-Netzen, indem sie helfen, die Gerätekonformität und optimale Funktionsfähigkeit sicherzustellen."Anritsu geht weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Kunden weltweit ein. Durch die Partnerschaft mit Orolia, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der GPS-Simulationstechnologie, führen wir eine zuverlässige, genaue und kostengünstige A-GPS CAT-Lösung ein, die den Anforderungen der Betreiber entspricht und wiederholbare Ergebnisse liefert. Wir sind weiterhin bestrebt, die Validierungswerkzeuge bereitzustellen, die für Mobilfunkbetreiber, Gerätehersteller, Chipsatzhersteller und Testhäuser notwendig sind, um Designs zu verifizieren und die Produktleistung sicherzustellen. Davon profitieren alle im mobilen Ökosystem", sagte Shinya Ajiro, General Manager der Anritsu Corporation."Orolia ist stolz darauf, nordamerikanische Betreiber durch unsere Partnerschaft mit Anritsu zu unterstützen", sagte Lisa Perdue, Simulation Director bei Orolia. "Unsere belastbaren GPS-Simulationslösungen bieten bewährte High-End-Funktionen für kritische technologische Herausforderungen wie die Implementierung von 5G."Informationen zu OroliaOrolia ist der weltweit führende Anbieter von robusten Positionierungs-, Navigations- und Zeitgebungslösungen (PNT), die die Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit von kritischen, abgelegenen oder risikoreichen Operationen verbessern, selbst in Umgebungen, in denen GNSS nicht verfügbar ist. Mit einer globalen Präsenz bietet Orolia praktisch ausfallsichere GNSS- und PNT-Lösungen für militärische und kommerzielle Anwendungen weltweit. www.orolia.comInformationen zu AnritsuAnritsu ist ein Anbieter von innovativen Test- und Messlösungen für die Kommunikation. Anritsu unterstützt seine Kunden als echter Partner bei der Entwicklung von drahtlosen, optischen, Mikrowellen-/RF- und digitalen Lösungen für F&E-, Fertigungs-, Installations- und Wartungsanwendungen sowie von mehrdimensionalen Service Assurance-Lösungen für die Netzwerküberwachung und -optimierung. Anritsu liefert auch Präzisions-Mikrowellen-/RF-Komponenten, optische Geräte und elektrische Hochgeschwindigkeitsgeräte für Kommunikationsprodukte und -systeme. 