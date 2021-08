Anpfiff für die neue Partnerschaft / Das Örtliche und die DFB-Schiedsrichter*innen

Frankfurt (ots) - Mit dem Saisonstart in dieser Woche wird auch in der 1. Bundesliga (in der 2. Bundesliga seit dem 23.07.) ein neues Logo auf den Trikotärmeln der DFB-Schiedsrichter*innen zu sehen sein: Das Ö der Medienmarke Das Örtliche.Unter dem Motto "Ohne Schiris fehlt uns was" bekennt sich Das Örtliche als offizieller Partner zu den DFB-Schiedsrichter*innen. Abgeleitet vom Slogan der Marke - Ohne Ö fehlt Dir was - soll es den Einsatz und die Unverzichtbarkeit der Spielleiter*innen für den Sport unterstreichen. Im Verlauf der langjährig angesetzten Partnerschaft sind diverse Formate geplant, die die Schiedsrichter*innen und ihre Leistungen in den Vordergrund rücken. So beantwortete der bekannte deutsche Schiedsrichter Deniz Aytekin auf gutefrage bereits letzte Woche in einem interaktiven Format Fragen zum Saisonstart, was von vielen interessierten Nutzer*innen der Plattform begeistert aufgenommen wurde.Die neue Partnerschaft ist kein Zufall: Denn Das Örtliche und die DFB-Schiedsrichter*innen teilen sich Grundwerte wie Verlässlichkeit, Objektivität und Teamgeist - die Schiedsrichter*innen gegenüber ihrem Sport, Das Örtliche gegenüber seinen Nutzer*innen und Inserent*innen.Neben dem Trikotsponsoring setzt Das Örtliche auf eine großangelegte Kommunikationskampagne im Fußballumfeld, die ab dem 14. August sowohl Bewegtbild-Formate als auch Audio-Spots beinhaltet.Weiterführende Informationen sind unter www.dasoertliche.de zu finden.Über Das Örtliche:Das Örtliche wird von DTM Deutsche Tele Medien und 91 Verlagen Das Örtliche gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Das Örtliche den Nutzern als Buch, online und mobil über www.dasoertliche.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2020 verzeichneten die Produkte von Das Örtliche medienübergreifend ca. 980 Mio. Nutzungen*. Darüber hinaus ist Das Örtliche auch als sprachbasierter Alexa Skill verfügbar und kann mit "Alexa, öffne Das Ö" aufgerufen werden.Die Wortmarke Das Örtliche ist im Markenregister für die DasÖrtliche Zeichen-GbR eingetragen und kennzeichnet alle Produktausprägungen in sämtlichen Medien. Auch die typisch blau-weiße Farbkombination sorgt für eine gezielte Wiedererkennung des Markenauftritts.*Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2020; repräsentative Befragung von 15.974 Personen ab 16 Jahren, Oktober 2020.Pressekontakt:Das Örtliche Service- und Marketing GmbHDaniel WurlLeitung Werbung & KommunikationBamlerstr. 1a | 45141 EssenTel.: (0201) 43 948 - 30Mail: d.wurl@dasoertliche-marketing.deOriginal-Content von: Das Örtliche Service- und Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell