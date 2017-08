Anpfiff: Mit dem Pixum Super Cup startet morgen die neue Handball-Saison (FOTO)

Köln (ots) -Morgen, am 23. August, ist es wieder soweit: Der Pixum Super Cupmarkiert den Saisonauftakt der DKB Handball-Bundesliga. Um Punkt 19Uhr treten in der Stuttgarter Porsche-Arena der Pokalsieger THW Kielund der Deutsche Meister, die Rhein-Neckar-Löwen, gegeneinander an.Es dürfte ein spannender Abend für alle Fans des deutschen Handballswerden. Der Online-Fotoservice Pixum ist als Hauptsponsor undNamensgeber des Pokals mit diversen Werbe- und Fan-Aktionen vor Ortvertreten.Bereits seit drei Jahren ist Pixum Sponsor der DKBHandball-Bundesliga sowie des Deutschen Handballbunds (DHB) undunterstützt den packenden Sport als offizieller Foto- undDruckpartner. In diesem Rahmen sponsert Pixum regelmäßig dieDruckerzeugnisse für die Spiele. Seit 2014 ist Pixum zudemNamensgeber des Pixum Super Cups.Beim morgigen Saisonauftakt bietet Pixum den Handball-Fans darüberhinaus drei Fotoaktionen, damit sie ihre schönsten Momente des Abendsnoch lange in Erinnerung behalten: Mehrere Fotografen schießenwährend der gesamten Veranstaltung Bilder von denjenigen Fans, diesich welche wünschen. Die Schnappschüsse werden vor Ort an einerFotobox am Pixum Stand kostenlos ausgedruckt, sodass die Fans ihrindividuelles Foto sogleich mitnehmen können.Weiterhin stellt Pixum eine der beliebten Foto-Kabinen mitSelbstauslöser auf. Darin können die Besucher ein Foto von sich miteinem der drei Pokale des Meisters, des Pokalsiegers oder des PixumSuper Cup Gewinners aufnehmen und ihren Ausdruck anschließendebenfalls sofort in den Händen halten. Außerdem werden per ZufallPaare, die im Publikum nebeneinander sitzen, von einer "Pixum KissCam" eingefangen, wie man sie aus amerikanischen Sportstadien kennt.Für beste Unterhaltung, große Emotionen und tolle Fotos von Fansund Spielern ist beim Pixum Super Cup also in jedem Fall gesorgt -sowohl auf als auch abseits des Spielfelds.Mehr Informationen zu Pixum unter www.pixum.dePressekontakt:Ingo Kreutz und Melanie GoeresE-Mail: presse@pixum.deFon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell