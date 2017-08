Anpfiff: Ab 18. August 2017 läuft die Bundesliga live bei Eurosport 2 HD Xtra auf HD+

Unterföhring (ots) - Am 18. August 2017 ab 20:30 Uhr live: BayernMünchen gegen Bayer 04 Leverkusen // Alle Freitags- und Montagsspieleder Bundesliga, die Sonntagsspiele um 13:30 Uhr und die Relegationlive // Eurosport-Paket auf HD+ mit über 40 Live-Spielen über HD+ absofort buchbar // Für HD+ Kunden: kostenlose Testphase für Eurosport2 HD Xtra bis 4. SeptemberVolltreffer für alle Fußballfans: Künftig gibt es 40 Spiele derFußball-Bundesliga live bei Eurosport 2 HD Xtra auf HD+. Los geht esam Freitag, den 18. August 2017 um 20:30 Uhr mit dem Auftaktspiel derBundesliga Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen. Zudem zeigtEurosport 2 HD Xtra am Wochenende umfassende und zeitnahe Berichtealler Spiele - deutlich vor der Sportschau und dem aktuellenSportstudio im Free-TV.Mit dem neuen Eurosport-Paket können Zuschauer unter anderem alleFreitags- und Montagspartien sowie die Sonntagsspiele der Bundesligaum 13.30 Uhr in Top-Bildqualität erleben. Das Angebot umfasst denneuen Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra sowie den Zugang zumStreaming-Dienst Eurosport Player.Das Eurosport-Paket bei HD+ ist für viele Fans ein günstigerEinstieg, um das Premiumprodukt Bundesliga live zu Hause zu erleben.Die Kombination aus dem neuen Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra undeinem umfassenden Streaming-Angebot für nur fünf Euro im Monat bietetden Zuschauern die Bundesliga und weiteren exklusiven Live-Sportdamit sowohl auf dem großen TV sowie auf ihren Smartphones undTablets.Alle HD+ Haushalte, die ein HD+ Modul, einen HD+ TVkey oder einenHD+ Receiver zum Empfang des HD+ Sender-Paketes nutzen, können nachRegistrierung unter www.hd-plus.de Eurosport 2 HD Xtra biseinschließlich 4. September ohne weitere Kosten kennenlernen. Wennsich die Zuschauer danach für das Eurosport-Paket entscheiden, kostetdas Paket 5 Euro im monatlich kündbaren Abo, ohneMindestvertragslaufzeit. Ab September verfügbar: Ein Prepaid Angebotfür 55 Euro. Voraussetzung für die Zubuchung des Eurosport-Pakets istdas HD+ Sender-Paket für 5,75 im Monat.Empfangsparameter Eurosport 2 HD XtraASTRA 1, 19,2°OSTFrequenz: 11111,75 MHZModulation: DVB-S2, 8PSK, horizontalSymbolrate: 22,000 MSymb/sFEC 2/3Zuschauer mit einem HD+ Receiver finden Eurosport 2 HD Xtra aufKanalplatz 732.Das Fußball Wochende auf Eurosport 2 HD Xtra im Überblick:#TGIM - Matchday Live (Vorberichte)Freitags live von 19:30 Uhr bis 20:30 UhrThank God it's Matchday! Mit #TGIM - Matchday Live eröffnetEurosport an jedem Freitagabend das große Bundesligawochenende.Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer melden sich direktaus dem Stadion und nehmen das bevorstehende Freitagsspiel mitexklusiven Interviews mit Spielern und Teamverantwortlichen,aktuellen News und der Präsentation der Mannschaftsaufstellungenunter die Lupe.#TGIM - Matchday Live (Das Spiel)Freitags live von 20:30 Uhr bis 22:15 UhrIn der ersten Partie der Saison treffen am Freitagabend (18.August) Rekordmeister FC Bayern München und Bayer Leverkusenaufeinander. Ab 20.30 Uhr erfolgt der Anpfiff zum Live-Spiel beiEurosport 2 HD Xtra. In der Halbzeitpause analysiert Experte MatthiasSammer die wichtigsten Szenen der ersten 45 Minuten.Folgende Freitagsspiele sind an den ersten sechs Spieltagen zusehen:Bayern München - Bayer 04 Leverkusen - 1. Spieltag, Freitag, 18.August um 20:30 Uhr1. FC Köln - Hamburger SV - 2.Spieltag, Freitag, 25. August um20:30 UhrHamburger SV - RB Leipzig - 3.Spieltag, Freitag, 8. September um20:30 Uhr Hannover 96 - Hamburger SV - 4.Spieltag, Freitag, 15.September um 20:30 UhrFC Bayern München - VfL Wolfsburg - 6. Spieltag, Freitag, 22.September um 20:30 Uhr#TGIM - Matchday Live (Nachbericht)Freitags live von 22:15 Uhr bis 22:45 UhrDirekt im Anschluss an das Livespiel analysieren Moderator JanHenkel und Experte Matthias Sammer die Schlüsselszenen und Highlightsdes Spiels. Zudem liefert Eurosport direkt vom Spielfeldrand dieaktuellen Stimmen der Spieler und Trainer.#TGIM - Der TalkJeden Freitag, live von 22:45 Uhr bis 23:45 UhrIn #TGIM - Der Talk blickt eine Experten-Runde auf das kompletteBundesliga-Wochenende voraus und analysiert die wichtigsten Szenendes Freitagsspiels. Die Live-Ausstrahlung der Sendung findet direktnach dem Freitagspiel von 22:45 bis 23:45 Uhr statt.#TGIM - Matchday HighlightsBei Eurosport 2 HD Xtra ist neben der Live-Berichterstattung aucheine umfassende und ausführliche Highlight-Berichterstattung vonallen Partien des Spieltags zu sehen. Insgesamt drei verschiedeneSendungen sind am Wochenende in der Erstausstrahlung im Programm:Samstags um 17:30 UhrDie Highlights der Spiele von Freitagabend und SamstagnachmittagSamstags um 20:15 UhrDie Highlights der Spiele von Freitagabend und Samstagnachmittagsowie die Höhepunkte des Topspiels vom Samstagabend.Sonntags um 19:30 UhrDas komplette Bundesliga-Wochenende kurz und kompakt: DieHöhepunkte aller Spiele.Die Highlight-Sendungen werden bei "Eurosport 2 HD Xtra" zudemmehrfach wiederholt, sodass alle Zuschauer die Möglichkeit habenwerden, die Spielzusammenfassungen zu sehen.Über HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einemweltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet undvermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot inhochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem inDeutschland empfangbar ist. 