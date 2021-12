Anova Connect™: Anova legt die Messlatte für Kundenbindung und Stärkung der Verbraucherrechte höher

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Eine leistungsstarke, gezielte Marketing-Maschine für Anbieter von Flüssiggas/Propan. 100 % Sicherheit für die Verbraucher. Neue CO2-Emissionsdaten für eine nachhaltigere Welt.LPG Week -- Anova, ein vertrauenswürdiger Innovator und Marktführer für Fernüberwachungslösungen für Tanks, hat heute die Einführung von Anova Connect™ bekannt gegeben, einer mobilen App, die Kunden dank Tankfüllstandsinformationen auf Anfrage und einfachen Liefer- und Serviceanfragen mit nur einem Klick stressfreies Fahren ermöglicht. Der in die Lösung eingebettete Anova Mobile Marketer™-Engine Anova Connect legt die Marketing-Messlatte für Zielgruppensegmentierung und ereignisbasiertes Marketing höher, indem er mehrere Kampagnen auf dynamische Zielgruppen für besonders personalisierte Endverbrauchererlebnisse ausrichtet – hochproduktives Marketing für die Anbieter. Mit neuer und beispielloser, tiefgreifender Automatisierung und gezielten Marketingfunktionen trägt Anova Connect nicht nur zur Kundenbindung bei, sondern liefert den Verbrauchern auch Einblicke in die Auswirkungen auf ihre CO2-Emissionen.„Die Lösungen Anova Connect und Mobile Marketer sind daraus entstanden, dass unsere Branche endlich in der Lage ist, auf das Paradigma der „seriellen Maßanfertigung" zu reagieren, und zwar durch datengesteuerte Verbraucherbindung, die auf die jeweiligen Bedürfnisse einer bestimmten demografischen Gruppe zugeschnitten ist und darauf abzielt, Marketing-, Bildungs- und Verkaufsprogramme zu unterstützen. Ob es darum geht, so genannte „Nudging"-Anrufe zu automatisieren, erneuerbares Flüssiggas als nachhaltige Zukunftslösung zu fördern oder Informationen über die Nachbestellung per Knopfdruck in einer mobilen App bereitzustellen – Mobile Marketer stellt die Dienste und Analysen dafür bereit und Connect bietet den Kanal für über 1.000.000 überwachte Konten", erklärt Chet Reshamwala, CEO von Anova. „Connect schafft einen neuen wechselseitigen Kommunikationskanal mit den Kunden, digitalisiert das Versenden von Nachrichten und Antworten, entlastet Callcenter und steigert den Promotorenüberhang", fügt er hinzu.„Zum ersten Mal haben die Vermarkter von Flüssiggas/Propan wirklich eine Möglichkeit, ihre Kunden über gezielte, personalisierte, datengesteuerte Kampagnen über digitale Wege an sich zu binden", so Francisco Moreira, Software-Produktmanager bei Anova. „Die Anbieter brauchen beste, professionelle Marketing-Automatisierungsfunktionen, die kostengünstig und nahtlos in ihren bestehenden Betrieb zur Tanküberwachung integriert werden können. Anova Connect verschafft ihnen einen Wettbewerbsvorteil im Marketing und die Möglichkeit, den Kunden Informationen über ihre CO2-Bilanz bereitzustellen", erklärt er weiter.Informationen zu Anova:Anova vernetzt die industrielle Welt besser, indem es die Lieferketten der Hersteller und Vertreiber von Flüssiggas/Propan, Industriegasen, Chemikalien, Kraftstoffen, Schmierstoffen und anderen Produkten digitalisiert. Durch Innovationen in der Ferntelemetrieanalyse und -technologie, einschließlich Tankfüllständen, Druck und Temperaturen, und der vorausschauenden Wartung der zugehörigen Industrieanlagen ermöglicht Anova ein neues Maß an betrieblichen Erkenntnissen, Effizienz und Verbrauchererfahrung. Die Cloud-nativen Lösungen von Anova werden in über 80 Ländern weltweit eingesetzt, bieten Einblicke in fast eine Million Industrieanlagen und sind in 12 Sprachen verfügbar. Die mehr als 2.000 Kunden des Unternehmens reichen von kleinen, regionalen Unternehmen bis hin zu den größten Herstellern und Vertreibern von Flüssiggas/Propan, Industriegasen und Chemikalien der Welt. Anova ist das einzige weltweit vertretene Unternehmen im Bereich der Telemetrie, was das über lange Jahre erarbeitete Vertrauen, die Zuverlässigkeit, die Breite der Anlagentyp-Überwachungslösungen und die universelle Kommunikationsnetzwerk- und Satellitenkommunikationsunterstützung des Unternehmens deutlich macht. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.anova.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3377546-1&h=2339525157&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3377546-1%26h%3D323154765%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.anova.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.anova.com&a=https%3A%2F%2Fwww.anova.com)bridget.piraino@anova.comPressekontakt:Bridget PirainoAnovaTel.: +1 908.373.5678bridget.piraino@anova.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1701264/Anova_Connect_Mobile_App.jpgOriginal-Content von: Anova, übermittelt durch news aktuell