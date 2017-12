Anonyme Spender, Ehrenwort - Helmut Kohl täuschte 1999 die Öffentlichkeit (FOTO)

Mainz (ots) -Helmut Kohl hat ein großes Geheimnis mit ins Grab genommen: dieNamen der anonymen Spender der CDU-Spendenaffäre. Jetzt berichtet einInsider in einer ARD-Dokumentation des SWR und im SPIEGEL, HelmutKohl habe bereits seit den 70er Jahren von einem System geheimerKassen profitiert; sein Ehrenwort, die Namen der Spender nicht zunennen, sei "absolut unglaubwürdig" gewesen. Demnach hat Helmut Kohldie Öffentlichkeit während der Spendenaffäre getäuscht.Vor zwei Jahren sorgte Wolfgang Schäuble in einerARD-Dokumentation des SWR bereits mit einer Behauptung zu HelmutKohls Spendenaffäre für Aufsehen. "Es gibt keine anonymen Spender. Esgab aus der Zeit von Flick schwarze Kassen." In einer großangelegten, gemeinsamen Recherche dokumentieren SWR und SPIEGEL nunDetails des Systems geheimer Kassen, von dem Helmut Kohl seit seinerWahl zum Parteivorsitzenden 1973 profitierte. Rüdiger May, der von1979 bis 1989 Hauptabteilungsleiter Organisation der Bundes-CDU war:"Ganz klar, das System war ihm bekannt."Sogar nach der Flick-Affäre in den 80er Jahren, als Zahlungen desFlick-Konzerns auch an Helmut Kohl bekannt wurden, haben KohlsMitarbeiter im Konrad-Adenauer-Haus das System geheimer Kassenweiterbetrieben - zum Vorteil des CDU-Vorsitzenden. Denn Helmut Kohlhat, nach Auskunft von Rüdiger May, das offizielle Partei-Budget oftüberzogen und war auf inoffizielle Geldquellen angewiesen. Soberichtet May, Helmut Kohl habe seine Parteifreunde 1987 wegen zuhoher Ausgaben beschwichtigt: "Macht euch keine Sorgen, das hat diePartei nicht bezahlt, das habe ich anders gelöst." Die entsprechendenRechnungen seien von Horst Weyrauch, dem Wirtschaftsprüfer der CDU,von geheimen Konten bezahlt worden.Doch als Helmut Kohl im Winter 1999 im Mittelpunkt derCDU-Spendenaffäre stand, hat er das System der geheimen Kassen nichterwähnt - zu gefährlich wäre eine Offenlegung für die CDU und ihnselbst geworden. Helmut Kohl gab ausschließlich zu, "zwischen 1993und 1998" Spenden an der offiziellen Parteikasse vorbei angenommen zuhaben. Den Spendern habe er sein Ehrenwort gegeben, ihre Namen nichtzu nennen. Offenkundig ein großes Ablenkungsmanöver. Rüdiger May:"Die ganze Konstruktion mit dem Ehrenwort ist absolut unglaubwürdig."Die 75-minütige SWR-Dokumentation "Bimbes - Die schwarzen Kassendes Helmut Kohl" von Stephan Lamby und Egmont R. Koch zeigt das Ersteam Montag, 4. Dezember, ab 22:45 Uhr (Wh. am Donnerstag, 7. Dezember,20:15 Uhr in Phoenix). Der SPIEGEL berichtet über das Themaausführlich in seiner aktuellen Ausgabe.Foto über ARD-Foto.de.Kontakt für Presseanfragen: Thomas Schneider, SWR ChefredaktionContent, Tel. 06131 929 33358, thomas.schneider@SWR.de.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell