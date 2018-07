Annette Bittmann leitet neue Hauptabteilung Mediensysteme und IT beim rbb (FOTO)

Berlin (ots) -Annette Bittmann (51) leitet die neu geschaffene Hauptabteilung"Mediensysteme und IT" beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). In derrund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter starken Einheit bündelt derrbb alle IT-basierten Betriebs- und Serviceaufgaben des Senders.Annette Bittmann wechselt zum rbb vom Hessischen Rundfunk (hr), wosie als Abteilungsleiterin für IT-Infrastruktur und Studiosystemeverantwortlich war. Ihre Aufgabe beim rbb tritt sie zum 1. Januar2019 an.Christoph Augenstein, designierter Direktor Produktion und Betriebbeim rbb: "Die neue Hauptabteilung Mediensysteme und IT verantwortetdie Planung, den Betrieb und den Service unserer gesamten Broadcast-und IT-Infrastruktur. Angesichts der IT-Durchdringung sämtlicherProzesse in Programm, Produktion und Verwaltung gilt es, eineganzheitliche und zukunftsfähige Technikstrategie zu entwickeln. Ichfreue mich sehr, dass wir Annette Bittmann für dieseverantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten, weil sie großeErfahrung in Veränderungsprozessen und außerordentlichen Sachverstandmitbringt. Sie wird diesen Veränderungsprozess erfolgreichgestalten."Annette Bittmann: "Im Hessischen Rundfunk haben meine Kolleginnenund Kollegen und ich in den vergangenen Jahren ausgehend von derzunehmenden Konvergenz von IT und Mediensystemen ein produktivesMiteinander von IT und Studiotechnik erreicht. In der neuenHauptabteilung will ich gemeinsam mit vielen Fachleuten in meinemkünftigen Team die erfolgreiche IT des Senders weiterentwickeln unddie IT- basierte Produktion im rbb und in der ARD zukunftsfestmachen."rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Die HauptabteilungMediensysteme und IT steht nach unserem programmlichen für dentechnisch-organisatorischen Aufbruch im rbb. Die Neuordnung in derDirektion Produktion und Betrieb ist Ausgangspunkt für eine breitangelegte Reform unserer Produktions- und Betriebsprozesse."Annette Bittmann stammt aus Rheinland-Pfalz. Sie studierteNachrichtentechnik in Krefeld, kam 1997 als Ton- und Bildingenieurinzur ARD nach Frankfurt und arbeitete fünf Jahre als Senior Technicianbei der European Broadcasting Union in Genf. 2008 übernahm sie dieTeamleitung IT-Systemservice Hörfunk im hr; seit 2014 leitet sie dortdie Abteilung IT-Infrastruktur und Studiosysteme.Pressekontakt:Justus DemmerTel 030 / 97 99 3 - 12 100justus.demmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell