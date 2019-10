Annen über deutsche IS-Kämpfer: Wer sich in den Irak oder die Türkei durchschlagen konnte, kann nach Deutschland zurückkehren

Berlin (ots) - Niels Annen (SPD), Staatsminister im AuswärtigenAmt, erklärt am Montag im ARD-Mittagsmagazin, die Bundesregierungbemühe sich um eine geordnete Rückführung der IS-Anhänger mitdeutscher Staatsbürgerschaft. Das bleibe aber kompliziert.Wörtlich sagte Annen: "Wir müssen ja auch dafür sorgen, dass, wennMenschen zurückgeholt werden, wir der deutschen Öffentlichkeit auchsagen können, es gibt eine Strafverfolgung. Viele Leute sindgefährlich, das wissen wir, aber nicht bei jedem kann man sagen, dasses gleich zu einem Gerichtsprozess führt. Und deswegen ist daskompliziert."Einfacher sei eine Rückkehr von außerhalb des syrischenStaatsgebiets. Wörtlich sagte Annen: "Wer beispielsweise den Weg indie Türkei geschafft hat, wer sich in den Irak durchschlagen konnte,wo wir diese Instrumente zur Verfügung haben, der kann nachDeutschland zurückkehren. Das ist unsere Aufgabe, daran arbeiten wir.Wer deutscher Staatsbürger ist, hat darauf ein Anrecht. Aber niemandkann uns, der deutschen Bundesregierung sagen, dass wir jetzt in einKriegsgebiet hineingehen, zu dem wir keine konsularischen und anderenBeziehungen unterhalten." Grundsätzlich müssten aber alle deutschenStaatsbürger zurückkehren können, so Annen.Bisher habe man, so der Staatsminister, "riesige Anstrengungen"unternommen, um beispielsweise Kinder mit Hilfe vonNichtregierungsorganisationen nach Deutschland zu holen. Daranarbeite das Auswärtige Amt mit Hochdruck: "Das ist im Moment derSchwerpunkt unserer Arbeit."Laut tagesschau.de schätzt das Auswärtige Amt die Zahl der insyrischen Lagern einsitzenden deutschen Männer auf einen niedrigenbis mittleren zweistelligen Bereich, die Frauen auf einen mittlerenbis hohen zweistelligen Bereich und geht zudem von mehr als 100Kindern aus.Pressekontakt:Ansprechpartner Paul Pietraß: 030 97993-55533www.mittagsmagazin.dehttps://www.youtube.com/user/ARDMittagsmagazinOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell