Annelie Buntenbach neue Vorsitzende des Verwaltungsrates // BA-Presseinfo Nr. 20

Nürnberg (ots) - Annelie Buntenbach, Mitglied imGeschäftsführenden Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes(DGB), übernimmt zum 1. Juli 2019 den Vorsitz des Verwaltungsratesder Bundesagentur für Arbeit (BA). Der Verwaltungsrat derBundesagentur für Arbeit wählte sie in seiner Sitzung am 07. Juni2019.Stellvertretender Vorsitzender ist Peter Clever, Mitglied derHauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der DeutschenArbeitgeberverbände (BDA). Er war bislang Vorsitzender desVerwaltungsrates. Turnusgemäß wechselt der Vorsitz desVerwaltungsrates im jährlichen Rhythmus zwischen der Gruppe derArbeitnehmer und der Gruppe der Arbeitgeber.Der Verwaltungsrat ist das zentrale Selbstverwaltungsgremium derBA. Er überwacht und berät Vorstand und Verwaltung in allen aktuellenFragen des Arbeitsmarktes. Der Verwaltungsrat ist drittelparitätischzusammengesetzt. Er hat 21 Mitglieder und 15 stellvertretendeMitglieder, jeweils zwölf Vertreterinnen und Vertreter derArbeitnehmer, der Arbeitgeber und der öffentlichen Körperschaften.Weitere Informationen finden Sie im Mediendienst der Bundesagenturfür Arbeit.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell