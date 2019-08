Annegret Kramp-Karrenbauer widerspricht Ministerpräsident Haseloff in der Frage nach Sanktionen gegen Russland

Hamburg (ots) - Annegret Kramp-Karrenbauer ist für eineBeibehaltung der Sanktionen gegen Russland. Damit widerspricht sieindirekt den Forderungen von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident ReinerHaseloff, diese aufzuheben. Sie sagte am Sonntag, 25. August 2019,bei einer ZEIT MATINEE: "Die Unionsvorsitzende ist ganz klarpositioniert, dass die Sanktionen beibehalten werden müssen." Undergänzte im Gespräch mit ZEIT-Herausgeber Josef Joffe undZEIT-Redakteur Roman Pletter: "Sie sind nicht das beste Mittel, daswir haben. Aber sie sind aus meiner Sicht die Alternative zu zweianderen, die ich nicht gehen möchte." Die eine Alternative sei"etwas, an das niemand von uns denkt." Andererseits wolle sie zu derAnnexion der Krim und der Besetzung der Ostukraine auch nicht einfachschulterzuckend sagen: "Naja, das ist halt so."Kramp-Karrenbauer bezog sich damit auf eine Äußerung Haseloffs inder Welt am Sonntag: "Dass Russland dauerhaft von wichtigen Treffenausgeschlossen bleibt und mit Sanktionen belegt wird, erscheint mirallerdings wenig sinnvoll."Sie stellte fest: "Wir brauchen eine Bewegung in diesemFriedensprozess. Dann kann man darüber reden, dass Sanktionenaufgehoben werden." Auch ihr Kollege Außenminister Heiko Maas habedas gerade noch einmal im Gespräch mit seinem russischen Amtskollegendeutlich gemacht.Pressekontakt:Kay StelterLeiter LeserveranstaltungenTelefon: +49 (0)40 3280-145E-Mail: kay.stelter@zeit.deOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell